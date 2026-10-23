Релизная версия FlatOut 4: Total Insanity VR получила физику FlatOut 2 и вид из глаз при вылете через лобовое стекло

Спустя 5 месяцев пребывания в раннем доступе Steam состоялся полноценный релиз версии 1.0 гоночного экшена FlatOut 4: Total Insanity VR. Проект студий Mutar и Flat2VR Spark, стартовавший 7 мая 2026 года, переносит классические гонки на выживание в формат виртуальной реальности с видом исключительно из водительского кресла.

Главным нововведением релизной версии стало внедрение оригинального физического движка и искусственного интеллекта из FlatOut 2. Игроки получили возможность переключаться в меню настроек между классическим поведением машин образца 2006 года и доработанной моделью управления FlatOut 4. Одновременно с этим разработчики добавили 2 обновленные трассы из 2 части серии с улучшенными текстурами и запеченным рейтрейсингом, а также легендарный маслкар FlatOut 2 GT.

Существенные изменения затронули физику аварий и режим трюков. Разработчики реализовали вид от первого лица при вылете водителя через лобовое стекло в момент лобового удара, позволяя ощутить жесткие столкновения непосредственно глазами персонажа. В гараж также прибыли новые виды транспорта: фургон из Roboquest с интерактивными игральными костями на торпедо и экспериментальный мотоцикл Scrapworks Mudslinger 450.

Контент из FlatOut 2 в релизной версии служит лишь превью готовящегося масштабного расширения, и команда продолжит развивать идеи дополнительного контента и творческих инструментов.

- Команда разработчиков студии Flat2VR Spark

Многопользовательский режим на 8 участников получил переработанную систему лобби и автоматическую передачу прав хоста при разрыве соединения. Пустые места на стартовой решетке теперь занимают управляемые искусственным интеллектом боты, а подключившиеся посреди заезда игроки могут наблюдать за соперниками в режиме зрителя или занять место пассажира прямо в кабине другого гонщика. Кроме того, в сетевые заезды добавили экспериментальный параметр с использованием подбираемого оружия.

Для сообщества авторы открыли внутриигровой редактор раскрасок и отдельную настольную утилиту с открытым исходным кодом и интеграцией со Steam Workshop. Этот инструмент поддерживает многослойное редактирование и дает возможность импортировать в игру абсолютно новые пользовательские автомобили. На дальнейших этапах поддержки запланирован выпуск полноценного редактора трасс.

Техническая адаптация для виртуальной реальности расширилась поддержкой тактильных жилетов bHaptics, телеметрии для динамических кресел, технологиями DLSS и фильтром резкости CAS. Разработчики также обновили зеркала заднего вида со стереоскопическим параллаксом и углубили совместимость с сотнями моделей игровых рулей, педалей и механических коробок передач.

Стоимость FlatOut 4: Total Insanity VR в Steam составляет 825 рублей с заявленным русским интерфейсом. На момент выхода из раннего доступа игра имеет 434 пользовательских обзора с общим рейтингом 83.71%, тогда как суточный пик активности не превышает 9 человек при историческом максимуме в 114 одновременных игроков.