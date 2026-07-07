Running With Scissors показала второй трейлер Flesh & Wire - хоррор-шутера, возвращающего серию POSTAL к её истокам

Running With Scissors представила второй трейлер Flesh & Wire — психологического шутера от первого лица, который выйдет в 2027 году на PlayStation 5 и PC (Steam и GOG). По словам разработчиков, новый проект станет возвращением к мрачным и психологическим истокам серии POSTAL, сделав акцент на атмосфере ужаса, а не на сатирическом безумии поздних частей.

Главной героиней станет девушка по имени Энджел, оказавшаяся в кошмарной реальности, где переплетаются заговоры, кровавое насилие и потусторонние силы. Ей предстоит найти виновника трагедии, изменившей её жизнь, и раскрыть тайну происходящего.

Авторы обещают разнообразный арсенал — от огнестрельного оружия и взрывчатки до самодельных приспособлений и мистических артефактов, позволяющих использовать сверхъестественные способности в бою. Игрокам предстоит сражаться не только с вооружёнными людьми и загадочными культистами, но и с чудовищами из иных миров.

Действие развернётся в самых разных локациях — от городских улиц до пустынных долин и заснеженных гор. По мере прохождения Энджел будет сталкиваться с пугающими видениями «Мира снов», где воспоминания и монстры сливаются в единый искажённый кошмар.

Важной частью игры станет «Дневник», в котором будут собираться сведения об оружии, врагах, найденных документах и скрытых сообщениях. Именно через него игрокам предстоит постепенно раскрывать историю и понимать, что стоит за происходящим безумием.

Хотя Flesh & Wire формально относится к вселенной POSTAL, по настроению игра заметно отличается от последних проектов франшизы и делает ставку на психологический хоррор, напряжённую атмосферу и сюжетное исследование, а не на привычный чёрный юмор.