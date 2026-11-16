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Flesh & Wire 2027 г.
Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
5.9 17 оценок

Running With Scissors показали геймплейный трейлер Flesh & Wire - хоррор спин-оффа серии Postal

monk70 monk70

Flesh & Wire получила новый жестокий геймплейный трейлер. Предстоящий экшен-шутер от первого лица станет спин-оффом серии Postal.

Главной героиней выступит бывшая студентка колледжа Энджел, которая вместе со своим верным спутником — бесшёрстным котом по кличке Соломон — отправится на кровавую охоту за человеком, разрушившим её жизнь. Им окажется Postal Dude.

После внезапной вспышки насилия Энджел и её кот оказываются втянуты в настоящий кошмар, наполненный кровью, заговорами и жаждой возмездия.

Flesh & Wire выйдет в 2027 году на PlayStation 5, ПК (Steam и GOG).

Трейлеры 3
12
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Альберт Эпштейн

Геймплейно выглядит как жалкая пародия на Зе Даркнесс.

3
ДаДжи

я думал это студия одной игры.вау,нужно будет последить за проектом

1
Adeptus_Mechanicus0100111
"И потянется сиквел, за сиквелом"

©Хоумлендер

Комментарий удален
Simon Pikalov

Это как режим выживания из Hatred. Там тоже протагонистами были жертвы Нот Импортанд-а, которые уверовали в ультранасилие и пошли по головам

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