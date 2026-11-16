Running With Scissors показали геймплейный трейлер Flesh & Wire - хоррор спин-оффа серии Postal

Flesh & Wire получила новый жестокий геймплейный трейлер. Предстоящий экшен-шутер от первого лица станет спин-оффом серии Postal.
Главной героиней выступит бывшая студентка колледжа Энджел, которая вместе со своим верным спутником — бесшёрстным котом по кличке Соломон — отправится на кровавую охоту за человеком, разрушившим её жизнь. Им окажется Postal Dude.
После внезапной вспышки насилия Энджел и её кот оказываются втянуты в настоящий кошмар, наполненный кровью, заговорами и жаждой возмездия.
Flesh & Wire выйдет в 2027 году на PlayStation 5, ПК (Steam и GOG).
Геймплейно выглядит как жалкая пародия на Зе Даркнесс.
я думал это студия одной игры.вау,нужно будет последить за проектом
©Хоумлендер
Это как режим выживания из Hatred. Там тоже протагонистами были жертвы Нот Импортанд-а, которые уверовали в ультранасилие и пошли по головам