Running With Scissors показали геймплейный трейлер Flesh & Wire - хоррор спин-оффа серии Postal

Flesh & Wire получила новый жестокий геймплейный трейлер. Предстоящий экшен-шутер от первого лица станет спин-оффом серии Postal.

Главной героиней выступит бывшая студентка колледжа Энджел, которая вместе со своим верным спутником — бесшёрстным котом по кличке Соломон — отправится на кровавую охоту за человеком, разрушившим её жизнь. Им окажется Postal Dude.

После внезапной вспышки насилия Энджел и её кот оказываются втянуты в настоящий кошмар, наполненный кровью, заговорами и жаждой возмездия.

Flesh & Wire выйдет в 2027 году на PlayStation 5, ПК (Steam и GOG).