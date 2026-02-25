Running With Scissors представила трейлер-анонс Flesh & Wire - психологический FPS во вселенной Postal

От Running With Scissors — вашему вниманию трейлер-анонс Flesh & Wire, предстоящего шутера от первого лица, который обращается к психологическим хоррор-корням серии Postal.

Погрузитесь в искажённую реальность вместе с Энджел — несчастной жертвой, внезапно оказавшейся в лихорадочном кошмаре, полном заговоров и крови, в поисках ответов и мести безумному стрелку, навсегда изменившему её жизнь.

Flesh & Wire выйдет в 2027 году на Steam, Steam Deck, GOG и PlayStation 5.