ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Flesh & Wire 2027 г.
Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
0 0 оценок

Running With Scissors представила трейлер-анонс Flesh & Wire - психологический FPS во вселенной Postal

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

От Running With Scissors — вашему вниманию трейлер-анонс Flesh & Wire, предстоящего шутера от первого лица, который обращается к психологическим хоррор-корням серии Postal.

Погрузитесь в искажённую реальность вместе с Энджел — несчастной жертвой, внезапно оказавшейся в лихорадочном кошмаре, полном заговоров и крови, в поисках ответов и мести безумному стрелку, навсегда изменившему её жизнь.

Flesh & Wire выйдет в 2027 году на Steam, Steam Deck, GOG и PlayStation 5.

9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
GraF68ru

эти трешеры всегда веселые, даже когда делают полный хлам.

3
Laicus

Просто восторг!!!

WerGC

теперь девчушка безумие творит