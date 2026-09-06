В Steam состоялся анонс и выход демоверсии мрачной тактической экшен-RPG Fleshgrinder

В сервисе Steam появилась страница и бесплатная демоверсия тактического изометрического ролевого экшена Fleshgrinder. Проект разрабатывается независимой студией hainalcode и сочетает механики командного лутер-шутера, глубокую ролевую прокачку и элементы бескомпромиссного боди-хоррора в научно-фантастическом антураже.

События игры разворачиваются в 2053 году, когда корпорация SynTech Industries практически полностью подчинила общество с помощью поголовной аугментации. Открытие инновационного квантово-биологического связующего вещества NexuGel позволило объединять плоть и механизмы без отторжения тканями, в результате чего свыше 70% населения обзавелись боевыми или рабочими имплантами. Эксперимент в секретной исследовательской лаборатории на севере Аляски обернулся катастрофой. В комплексе Genesis Chamber зародился вирус цифровой природы под названием Fleshgrinder, захвативший разум аугментированных людей и начавший принудительно форсировать эволюцию, перемалывая биологический материал и порождая гибридов из плоти, костей и фабричного металла.

Игровой процесс строится вокруг зачистки мрачных лабораторных отсеков и полуразрушенных индустриальных зон от плотных орд мутантов. Под управление наемника переходят бойцы различных классов, включая инженера Hacksmith, псионика Mindripper и бронированного штурмовика Butcher. Каждый класс обладает уникальными ветками способностей, аурами присутствия и зависимостью боевой эффективности от базовых характеристик вроде ловкости или интеллекта. Кроме прямого отстрела монстров оперативникам предстоит взламывать электронные терминалы через текстовые интерфейсы с подбором шифров, передвигать массивные объекты для создания баррикад и постоянно учитывать углы обзора, поскольку враги за стенами остаются невидимыми.

Арсенал насчитывает десятки видов стрелкового и энергетического вооружения от малокалиберных пистолетов и штурмовых автоматов до лазерных винтовок, плазменных пушек, тяжелых пулеметов и гранатометов. Боевая система отличается жесткими условиями выживания. На повышенных уровнях сложности включен огонь по своим, поэтому случайный выстрел из ракетницы в узком коридоре гарантированно оглушит или мгновенно разорвет самого стрелка и стоящих рядом союзников. Экипировка изнашивается и требует ремонта или разбора на лом, а добытые трофеи отправляются в просторный командный инвентарь с поддержкой сортировки и менеджмента веса.

Особое внимание разработчики уделили физической модели повреждений и детальному расчленению. Оторванные очередями и взрывами конечности разлетаются с физическим импульсом и навсегда остаются лежать на поверхности пола, не исчезая со временем. Противостоит отряду широкий бестиарий зараженных, насчитывающий агрессивных спринтеров, кибернетических скелетов со скорострельными энерговинтовками, кислотных мутантов и многофазных боссов, способных атаковать смертоносными лучами на дистанции.

Полноценный релиз Fleshgrinder запланирован на 1 квартал 2027 года на PC. Согласно опубликованным системным требованиям, для запуска игры потребуется процессор уровня Intel Core i3-4130, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти, а в рекомендованных значатся Intel Core i3-9100F, NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 16 ГБ оперативной памяти. На данный момент проект поддерживает только английский и венгерский языки, так как ранее присутствовавший машинный перевод на русский язык был вырезан автором до появления полноценной текстовой адаптации.