Авторы тактической ролевой игры Flint: Treasure of Oblivion показали геймплей в новом трейлере

Microids и Savage Level представили новый геймплейный трейлер для Flint: Treasure of Oblivion, пошаговой тактической ролевой игры, которая переносит игроков в золотой век пиратства.
В Flint: Treasure of Oblivion игроки отправятся на поиски таинственного сокровища. Исследуя разнообразные окружения и участвуя в тактических пошаговых боях, каждый ход и каждый успех будут определяться бросками кубиков, что добавляет слой саспенса и стратегии, вдохновленной ролевыми и настольными играми.
Сердце Flint: Treasure of Oblivion заключается в пошаговых боях. Игроки должны тщательно собирать свою команду, каждый участник которой обладает уникальными навыками, влияющими на общую стратегию. Во время тактических фаз игроки могут использовать карты навыков и предметов, чтобы усилить свою команду, и улучшить свои кубики, броски которых определяют исход действий, чтобы повлиять на непредсказуемость боя.
Приготовьтесь отправиться вместе с капитаном Флинтом, его заместителем Билли Бонсом и его командой старых моряков на поиски легендарного сокровища, обещающего свободу и богатство. Благодаря своему оригинальному повествованию, использующему традиционные комиксы в качестве повествовательного средства, Flint: Treasure of Oblivion приглашает игроков погрузиться в исторически точное пиратское приключение, приправленное фэнтези.
Flint: Treasure of Oblivion выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2024 года.
Может быть интересно, в пошаговом жанре не так много представителей.
Жаль, не фэнтези. Выпустили бы «Парадоксы» ремастер «Пилларсов».