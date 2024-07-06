Разработчики из Savage Level рассказали о сюжете и повествовании в Flint: Treasure of Oblivion

Студия Savage Level представила новый дневник разработки Flint: Treasure of Oblivion в котором разработчики рассказали о работе над сюжетом игры.
По словам разработчиков, в сюжет игры будут тесно вплетены комиксы. Разработчики говорят, что не любят моменты, когда на игрока сваливают тонну текста, который необходимо долго и нудно читать, поэтому они решили пойти по иному пути. Сюжет игры будет подаваться через интерактивные комиксы, которые не дадут игроку заскучать и соединят тактические сражения и исследования в игре.
В Flint: Treasure of Oblivion игрокам предстоит исследовать огромный мир, простирающийся от французского города Сен-Мало до центральной Америки - игроков ожидают морские сражения и испытания.
Flint: Treasure of Oblivion выйдет на PC (Steam, GOG и EGS), PS5 и Xbox Series X/S в 4 квартале 2024 года.