Разработчики из Savage Level рассказали о сюжете и повествовании в Flint: Treasure of Oblivion

В этой игре вы берёте на себя роль отважного капитана Флинта, чья судьба оказывается тесно переплетена с судьбой таинственного сокровища. Компанию капитану составит его верный друг Билли Бонс и команда бесстрашных пиратов, готовых рискнуть всем ради богатства и славы. Но никто из них пока не догадывается, что это приключение навсегда изменит жизнь Флинта и подарит ему настоящую свободу.

Разработчики Flint: Treasure of Oblivion постарались воссоздать атмосферу пиратской эпохи во всех её красках. Мир игры, простирающийся от французского портового города Сен-Мало до диких тропических джунглей Центральной Америки, основан на реальных исторических событиях и локациях. А графическое оформление в стиле комиксов усиливает погружение в эту вселенную.

Игровой процесс построен на механике пошаговых тактических сражений, где каждое ваше решение может стать определяющим. Перед каждой битвой вам предстоит тщательно продумать стратегию и подготовиться. Подбирайте команду, члены которой обладают уникальными способностями, развивайте навыки персонажей и улучшайте свои игральные кости — всё это поможет вам переломить ход даже самой безнадёжной схватки.

В пылу сражения вы сможете разыгрывать мощные карты способностей, оказывая влияние на различные аспекты боя. Но и тут не обойтись без доли риска — бросок костей определит, сможете ли вы эффективно использовать задуманные приемы. Эта боевая система сочетает элементы случайности и тактического планирования, делая каждую битву непредсказуемой.