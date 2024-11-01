Тактическая ролевая игра Flint: Treasure of Oblivion получила свежее видео с демонстрацией геймплея

Разработчики выпустили новый трейлер игровым процессом к тактической игре Flint: Treasure of Oblivion, с демонстрацией основных элементов игры, но не раскрыв при этом важных сюжетных деталей.

Игроки отправятся в захватывающее путешествие вместе с Капитаном Флинтом, его верным помощником Билли Бонсом и опытной командой пиратов в поисках легендарного сокровища, обещающего свободу и богатство. Игра выделяется своим уникальным повествованием: история подается через комиксные вставки, которые углубляют атмосферу пиратского приключения и добавляют целостности сюжету.

Геймплей включает пошаговые тактические бои, где продуманная стратегия и грамотное использование уникальных навыков экипажа важны для победы. Во время боевых фаз игроки могут использовать карты умений и атрибутов, чтобы улучшать своих персонажей, а также получать преимущество за счет бросков кубиков, что привносит элементы настольных и ролевых игр.

Интересная возможностью исследования локаций — от французского порта Сен-Мало до экзотических ландшафтов Центральной Америки, наполненных джунглями, лагерями и пещерами, а благодаря Unreal Engine 5 игра выглядит очень приятно и проработано.

Пиратский мир в Flint: Treasure of Oblivion основывается на исторических источниках, что придает ему аутентичности. Игроки смогут оценить атмосферу эпохи благодаря воссозданным элементам костюмов, оружия и даже старинного пиратского языка, которые делают игровой опыт ещё более захватывающим и реалистичным.

Игра получит релиз 14 ноября 2024 года на ПК и консолях.