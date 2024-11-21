В новом видео Flint: Treasure of Oblivion раскрыты подробности игрового процесса

Microids и Savage Level представили новое видео Flint: Treasure of Oblivion, которое освещает основные механики, такие как управление командой, разнообразный арсенал оружия и интенсивность рукопашного боя, что позволяет игрокам более подробно рассмотреть стратегическую глубину и возможности ролевой игры, которые их ждут.

Создание идеальной команды имеет решающее значение для успеха. Игроки могут нанимать легендарных пиратов, таких как Джон Сильвер и Мэри Рид, а также других опытных искателей приключений. С 12 различными архетипами, включая хирургов, головорезов и рулевых, каждый член экипажа привносит в команду уникальные способности.

Советы по комбинациям архетипов: позиционирование имеет значение. Разместите двух персонажей одного архетипа бок о бок в бою, чтобы разблокировать мощные новые навыки и сокрушительные комбинации, что даст вам тактическое преимущество в бою.

Бои в Flint: Treasure of Oblivion сочетают стратегию и адаптивность. Игра предлагает широкий выбор оружия, от сабель до пистолетов, что обеспечивает уникальные тактические возможности в зависимости от стиля игры. Рукопашный бой также позволяет игрокам выполнять жестокие действия, такие как захват или сокрушение врагов, которые можно сочетать с взаимодействием с окружающей средой для максимального эффекта.

Flint: Treasure of Oblivion будет доступна в PlayStation Store, Epic Game Store, Steam и Xbox Series X|S 17 декабря 2024 года.