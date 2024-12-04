В новом видео пошаговой тактики Flint: Treasure of Oblivion рассказали про карты и кубики

Microids и Savage Level представили новое видео для Flint: Treasure of Oblivion. На этот раз в центре внимания две основные стратегические механики: карты и кубики. Эти инструменты улучшают игровой опыт, сочетая тактическое планирование с контролируемой случайностью. Кроме того, они предлагают разнообразные возможности как в бою, так и во время исследования.

В Flint: Treasure of Oblivion карты позволяют вам объединять свою команду, чтобы повысить её эффективность, нейтрализовать врагов с помощью уникальных эффектов или повторить критические действия, чтобы переломить ход сражений. Кубики, с другой стороны, играют центральную роль: они имеют решающее значение для проведения атак. Они также позволяют вам улучшить свои атаки, оптимизировать свои шансы на успех и могут быть использованы во время фаз исследования, чтобы открывать сундуки или определённые двери.

Flint: Treasure of Oblivion будет доступна на ПК (Epic Game Store, Steam), PlayStation5 и Xbox Series X|S 17 декабря 2024 года.