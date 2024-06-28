20 минут геймплея и системные требования к ПК ролевого боевика Flintlock: The Siege of Dawn

Flintlock: The Siege of Dawn, игра от A44 Games и издателя Kepler Interactive, официально ушла на золото, поэтому разработчики решили поделиться некоторыми ключевыми моментами предстоящей экшен-RPG
Посмотрите 20 минут игрового процесса и узнайте, что именно вам понадобится, чтобы победить всемогущих существ, когда Flintlock: The Siege of Dawn выйдет 18 июля на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.
Присоединяйтесь к Нор и Энки, когда они готовятся ступить в пустыни Привала Странника, чтобы сразиться с личной охраной бога Дукмара. За ней охотится целая армия, и Нор понадобятся все ее навыки, чтобы добраться до конечной цели — Города Сивиллы, где, как она надеется, наконец-то будут раскрыты истинные намерения богов.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GTX 1060 / Radeon RX 580 (6ГБ+)
- DirectX: версии 11
- Место на диске: 30 ГБ SSD
- Дополнительно:
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8ГБ+)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 30 ГБ SSD
Опять какая то шляпа....
Forspoken of War какой-то!
это смотрится также ужасно как и forspoken
Хоть бы раз мне так дали погонять самым первым что нибудь ) // Рамис Ходжаев
Причёска у неё классная
Скелетон на 15м скрине зачётный
Всё остальное просто никак проходняк
норм
Весьма не плохо. Пиара мало правда. Конечно до экслюзива вроде горизонта не дотягивает явно но там и "родители" другие все-таки. Да и место не требует за 100 гигов как сейчас требуют почти все т.н. ААА поделки. Вроде того горизонта. Если цена будет вменяемой почему бы и нет. Тем более системки щищящие. Единственное что ГГ у многих не вызовет то чего они видимо ожидают когда видят ГГ в юбке.
в отличие от новых драконов в это еще можно играть да и "мешок" на голову одеть
Надеть*