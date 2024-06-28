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Flintlock: The Siege of Dawn 18.07.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
5.8 61 оценка

20 минут геймплея и системные требования к ПК ролевого боевика Flintlock: The Siege of Dawn

monk70
Новости

Flintlock: The Siege of Dawn, игра от A44 Games и издателя Kepler Interactive, официально ушла на золото, поэтому разработчики решили поделиться некоторыми ключевыми моментами предстоящей экшен-RPG

Посмотрите 20 минут игрового процесса и узнайте, что именно вам понадобится, чтобы победить всемогущих существ, когда Flintlock: The Siege of Dawn выйдет 18 июля на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.

Присоединяйтесь к Нор и Энки, когда они готовятся ступить в пустыни Привала Странника, чтобы сразиться с личной охраной бога Дукмара. За ней охотится целая армия, и Нор понадобятся все ее навыки, чтобы добраться до конечной цели — Города Сивиллы, где, как она надеется, наконец-то будут раскрыты истинные намерения богов.

Системные требования

Минимальные:

    • ОС: Windows 10
    • Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
    • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: GTX 1060 / Radeon RX 580 (6ГБ+)
    • DirectX: версии 11
    • Место на диске: 30 ГБ SSD
    • Дополнительно:

Рекомендованные:

    • ОС: Windows 10
    • Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8ГБ+)
    • DirectX: версии 12
    • Место на диске: 30 ГБ SSD
3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Денис Сидоров 5

Опять какая то шляпа....

1
Пол Ковник

Forspoken of War какой-то!

0
Alex40001

это смотрится также ужасно как и forspoken

0
Пользователь ВКонтакте

Хоть бы раз мне так дали погонять самым первым что нибудь ) // Рамис Ходжаев

0
B e s i k

Причёска у неё классная

Скелетон на 15м скрине зачётный

Всё остальное просто никак проходняк

-1
Челодой моловек 94

норм

-1
Egik81

Весьма не плохо. Пиара мало правда. Конечно до экслюзива вроде горизонта не дотягивает явно но там и "родители" другие все-таки. Да и место не требует за 100 гигов как сейчас требуют почти все т.н. ААА поделки. Вроде того горизонта. Если цена будет вменяемой почему бы и нет. Тем более системки щищящие. Единственное что ГГ у многих не вызовет то чего они видимо ожидают когда видят ГГ в юбке.

-2
WerGC

в отличие от новых драконов в это еще можно играть да и "мешок" на голову одеть

-3
PunksPlay

Надеть*

0