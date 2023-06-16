Flintlock The Siege of Dawn выйдет в 2024 году ©

Во второй половине дня в официальных социальных каналах Flintlock The Siege of Dawn были опубликованы сообщения, через которые команда разработчиков сообщила игрокам, что проект прибудет позже, чем ожидалось.

Вот заявление разработчика:

«Мы хотели проинформировать фанатов о состоянии игры Flintlock The Siege of Dawn. Чтобы Flintlock предлагала наилучшие впечатления при запуске, мы приняли решение перенести выпуск игры на 2024 год. Мы прилагаем все усилия, чтобы создать открытый детализированный мир с захватывающими фазами боя и исследования, который может вознаградить игрока и в то же время дать ему постоянное чувство открытия. Для всей команды важно, чтобы игра была особенной, мы обязаны этим игрокам, которые следят за нами с момента объявления. Ваша поддержка была невероятной. Все в A44 Games вдохновлены вашим энтузиазмом и ценят ваше терпение. Нам еще есть что вам показать, и скоро появятся новые обновления».

Новый проект от авторов Ashen, также выходящий в Xbox Game Pass, фактически перенесен на 2024 год, хотя на данный момент дата релиза не известна и нет указаний на возможное окно запуска.