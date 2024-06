Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn раскрывает дату релиза ролевого экшена

Разработчик A44 Games и издатель Kepler Interactive выпустили новый трейлер к Soulslike экшен-РПГ Flintlock: The Siege of Dawn. Вместе с трейлером студия также объявила, что игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 18 июля.

Новая дата выхода Flintlock: The Siege of Dawn появилась после ряда задержек: первоначально игра должна была выйти в 2022 году. После первого переноса даты выхода на начало 2023 года, игра была перенесена на лето 2024 года.

Разработанная создателями Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn перенесет игроков в мир Киана, где главный герой Нор Ванек отправляется на поиски богов, вторгшихся в мир. Как и в Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn будет отличаться боем, вдохновленным Souls-подобными играми.

Игроки получат доступ к разнообразному оружию и смогут свободно переключаться между тремя разными типами в любое время. На протяжении всего прохождения игроки смогут создавать караваны, которые послужат остановками для отдыха, где можно будет передохнуть от жестоких врагов.

Демоверсия будет запущена 10 июня.