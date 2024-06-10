Геймплейный трейлер Flintlock: The Siege of Dawn раскрывает дату релиза ролевого экшена

Разработчик A44 Games и издатель Kepler Interactive выпустили новый трейлер к Soulslike экшен-РПГ Flintlock: The Siege of Dawn. Вместе с трейлером студия также объявила, что игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 18 июля.
Новая дата выхода Flintlock: The Siege of Dawn появилась после ряда задержек: первоначально игра должна была выйти в 2022 году. После первого переноса даты выхода на начало 2023 года, игра была перенесена на лето 2024 года.
Разработанная создателями Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn перенесет игроков в мир Киана, где главный герой Нор Ванек отправляется на поиски богов, вторгшихся в мир. Как и в Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn будет отличаться боем, вдохновленным Souls-подобными играми.
Игроки получат доступ к разнообразному оружию и смогут свободно переключаться между тремя разными типами в любое время. На протяжении всего прохождения игроки смогут создавать караваны, которые послужат остановками для отдыха, где можно будет передохнуть от жестоких врагов.
Демоверсия будет запущена 10 июня.
очередной форспокен про очередную чернокожую гг. в отличие от игры про луизиану тут даже нет интересного визуального стиля. для наполнения пасса самое оно.
Эта та игра разработчик которой просил куратора Стима,убрать её из списка игр,в которых участвовала sweet baby inc.,оправдывая это тем,что изменений не было,но глядя на этот квадратный зад мы понимаем,что были.)