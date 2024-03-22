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Flintlock: The Siege of Dawn Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
6.2 45 оценок

Новое видео ролевого экшена Flintlock: The Siege of Dawn демонстрирует разнообразные сражения

butcher69
Новости

Flintlock: The Siege of Dawn, новый ролевой экшен в жанре souls-lite, выходящая этим летом, получила новое видео из дневника разработчика, рассказывающее о системах и механиках, лежащих в основе боевой системы и плавной анимации игры, которое было опубликовано в рамках выставки Future Games Show.

В этом видео от разработчика A44 директор по анимации Мэтью Вуд рассказывает об особенностях боя в Flintlock и о том, как движения и анимация нашего главного героя влияют на то, как зрители будут проходить игру. Протагонист Нор Ванек, владеющий оружием и размахивающий топором, уделяет большое внимание мобильности - мы не раз видим, как она парит в воздухе, что, по словам Вуда, делает ее более динамичной и доступной.

Бой во Flintlock основан на ритме, а это значит, что вы сможете почувствовать ритм через анимацию - каждые девять кадров это как бы удар. Таким образом, вы сможете убедиться, что игрок понимает, когда произойдет следующая атака, и реагирует соответствующим образом.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет летом 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S.

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