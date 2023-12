Новый геймплейный трейлер ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn показали на PC Gaming Show: Most Wanted

A44 Games в сотрудничестве с издателем Kepler Interactive воспользовалась PC Gaming Show: Most Wanted, чтобы представить великолепный геймплейный трейлер своей ролевой игры Flintlock: The Siege of Dawn.

Flintlock: The Siege of Dawn переносит вас в красивый и опасный открытый мир, где магия и оружие сталкиваются в фейерверке. Воин Нор Ванек в сопровождении своего мистического друга Энки должна встретиться лицом к лицу с богами и их бесстрашной армией чудовищных существ и других слепых преданных. Пока Город Рассвета постепенно погружается в тотальный хаос, только идеальное владение оружием и магией позволит вам восстановить мир: в ближнем бою или на расстоянии удвоите свое мастерство и безрассудство, чтобы пережить непрекращающиеся нападения сил зла. Чтобы спасти человечество от божественного гнева, Нор должен стать больше, чем просто бойцом.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет летом 2024 года для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК (в Steam и Epic Games Store). После выхода Flintlock: The Siege of Dawn будет доступна на Xbox Game Pass.