Почти 10 минут игрового процесса Flintlock: The Siege of Dawn

Студия A44 совместно с компанией Kepler Interactive через несколько дней выпустят свой амбициозный ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn. Главной особенностью проекта станет уникальный сеттинг и геймплей в стиле знаменитой серии Souls, но с огнестрелом и более динамичным темпом боя. Более детально ознакомиться с игровым процессом предлагают сами разработчики через новый геймплей Flintlock: The Siege of Dawn.

Ролик длительностью чуть больше 8 минут показывает прохождение одного из второстепенных заданий. По словам разработчиков, в Flintlock: The Siege of Dawn будет немало таких необязательных для финала, но в то же время интересных историй. Квест начинается с локации "Колыбель изгнанника", где герой подслушивает разговор между Суллом и Мури, обсуждающих проигранное пари между ними. Мури просит Нора сразиться за него любой ценой — и Нор соглашается. Нор становится мастером арены, а затем сталкивается с множеством противников, каждый из которых обладает уникальными приемами.

Отправиться исследовать мир Flintlock: The Siege of Dawn лично можно будет уже 18 июля. Игра будет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.