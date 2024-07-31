ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Flintlock: The Siege of Dawn 18.07.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
5.8 136 оценок

Пользователи оказались приятно удивлены Nexusmods: сайт разрешил моды с "обелением" главной героини Flintlock

AceTheKing
Новости

Недавно состоялся релиз Flintlock: The Siege of Dawn от студии A44 Games. Игра получила средние оценки, тем не менее для PC-версии игры уже вышло несколько десятков модов. Вероятно игрокам оказалась неприятна внешность главной героини игры, поэтому практически все из них посвящены замене модели на другого персонажа, среди которых присутствуют Лара Крофт, Ада Вонг, 2B и другие герои из ряда известных игр.

С момента размещения этих модов на сайте Nexusmods прошла уже неделя, но они так и не были удалены, что приятно удивило пользователей. Стоит напомнить, что ранее администрация Nexusmods практически сразу удаляла все моды с "обелением" персонажей, считая это якобы проявлением расизма. Кроме того, ранее так же был удален мод с заменой ЛГБТ-флагов в Marvel's Spider-Man. Поэтому до этого момента политика сайта в данном вопросе была довольно однозначна - удалялось всё, что могло задеть различные меньшинства.

На фоне выхода модификаций к Flintlock: The Siege of Dawn пользователи надеются, что администрация Nexusmods окончательно откажется от этой дурной практики и для других игр тоже будут разрешены "обеляющие" модификации.

12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
0ncnjqybr

В этих модах одна проблема: ты все равно осознаешь, что под маской внутри сидит все та же уродливая жаба.

12
Случайный Игрок

Всё равно хорошо, что можно поменять эту бритоголовую жабу на что-то нормальное

0
Rograx

Меньшинства на то и меньшинства, что их меньше, значит и слушать их не стоит. Но нееет, все обязаны их облизывать со всех сторон.

3
TheNikolay00

Но она ведь осталась лесбиянкой?😅

1
Ниалот Нзотович

Может нексус перестанет целовать ноги чернтельменам, а вдруг.

1
luVol

А с анимацией движения Панина как быть

1
6363

Ну вот теперь и поиграть можно. Ещё бы мод на паука 2 с лицом MJ нормальным.

1
AceTheKing

Скорее всего появится одним из первых для официального ПК-порта)

0
digitalkid

Ну всё посоны.. побежали покупать))

Спойлер

Сарказм

0
Sir Walter

Смысл менять гг, если на самом базовом уровне игры нет? Это недоигра с убогими кривыми механиками. С унылой, неинтересной сюжетной частью и т.д. Толку от скина гг, когда игра - мусор.

0
ZAUSA
Вероятно игрокам оказалась неприятна внешность главной героини игры, поэтому практически все из них посвящены замене модели на другого персонажа, среди которых присутствуют Лара Крофт, Ада Вонг, 2B и другие герои из ряда известных игр.

Так тут замена одно персонажа на другого.

-1
PuHAC

Пофиг на цвет кожи. Главный вопрос, что с жопой? Если у белой модельки тоже плоский зад, то что мертвому припарка. 

-1
shurasick876

Одним из последних модов - как раз является увеличение булочек)

0