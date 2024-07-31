Пользователи оказались приятно удивлены Nexusmods: сайт разрешил моды с "обелением" главной героини Flintlock

Недавно состоялся релиз Flintlock: The Siege of Dawn от студии A44 Games. Игра получила средние оценки, тем не менее для PC-версии игры уже вышло несколько десятков модов. Вероятно игрокам оказалась неприятна внешность главной героини игры, поэтому практически все из них посвящены замене модели на другого персонажа, среди которых присутствуют Лара Крофт, Ада Вонг, 2B и другие герои из ряда известных игр.

С момента размещения этих модов на сайте Nexusmods прошла уже неделя, но они так и не были удалены, что приятно удивило пользователей. Стоит напомнить, что ранее администрация Nexusmods практически сразу удаляла все моды с "обелением" персонажей, считая это якобы проявлением расизма. Кроме того, ранее так же был удален мод с заменой ЛГБТ-флагов в Marvel's Spider-Man. Поэтому до этого момента политика сайта в данном вопросе была довольно однозначна - удалялось всё, что могло задеть различные меньшинства.

На фоне выхода модификаций к Flintlock: The Siege of Dawn пользователи надеются, что администрация Nexusmods окончательно откажется от этой дурной практики и для других игр тоже будут разрешены "обеляющие" модификации.