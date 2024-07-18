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Flintlock: The Siege of Dawn 18.07.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
5.6 76 оценок

Проходняк: Flintlock: The Siege of Dawn получила первые оценки от журналистов - у игры 71 балл на Metacritic

AceTheKing
Новости

Вчера журналисты из различных изданий выставили свои оценки игре Flintlock: The Siege of Dawn. Судя по отзывам журналистов, у студии A44 получился довольно проходной проект. Средняя оценка игры на Metacritic составила 71 балл, на Opencritic - 70 баллов.

Некоторые оценки:

  • PC Gamer - 60/100;
  • Hobby Consolas - 77/100;
  • IGN Italy - 6/10;
  • Game Rant - 3.5/5;
  • GamingTrend - 60/100;
  • Wccftech - 8/10;
  • The Games Machine - 8.3/10;
  • Push Square - 7/10;

К плюсам игры относят интересный сеттинг, который представляет из себя сочетание стим-панка и фэнтези, а так же арт-дизайн игры.

При этом журналисты отмечают, что в игре присутствуют интересные идеи, как например непривычная для souls-like боевая система с комбо-ударами, однако чаще всего они рушатся о плохую реализацию. Прошедшие игру жалуются на низкую вариативность противников и боевую систему, в которой не всегда корректно работают хитбоксы, а так же наблюдаются проблемы с отзывчивостью на команды игрока.

Помимо этого ругают систему прогрессии - в игре чересчур дорогая прокачка снаряжения. Из-за этого игрок большую часть прохождения вынужден сражаться с одним и тем же набором оружия, поскольку все эксперименты обходятся чересчур дорого.

Производительность игры тоже оставляет желать лучшего: игра сделана на Unreal Engine 4, вместе с которым идут известные болячки в виде статтеров. Издание Wccftech заявило, что проблемы наблюдаются даже на мощных ПК:

Подтормаживания есть, но они далеко не такие, как в той же The Callisto Protocol. Однако они случаются даже на системе с RTX 4090 и активированной NVIDIA DLSS 3.

В игре довольно скомканное сюжетное повествование. Некоторые издания и вовсе говорят, что диалоги напоминают нечто сгенерированное ИИ - общение персонажей выглядит крайне неестественно. Сайд-квесты в игре называют довольно однообразными и скучными.

Иными словами - игра является очередным примером "удачного" сотрудничества еще одной студии и Sweet Baby Inc.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет сегодня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Так же игра доступна в сервисе Game Pass.

-2
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
erkins007

Нужно чтобы сотрудничество с свит бейби авто автоматом означало провал. Вот тогда немного задумаются.

6
ZAUSA

Напомню, что в Baldur's Gate 3 есть повестка. Повод задуматься.

-11
Eios

Ок, значит реальная оценка где то 35/100 ... Очередная стремная бой баба... Как. Же. Они. За#@али.

5
ZAUSA

Если вы из тех, кому важно отсутствие повестки, а не геймплей (как большинству на данном сайте), то зачем вам вообще оценки, обзоры, чужое мнение? Вы могли бы сразу оценить её на 35 из 100 только по персонажу.

-9
Eios ZAUSA

Кроме стремного персонажа в статье черным по белому перечислены минусы :

- плохая оптимизация

- боевка, скудная разновидность врагов

- слабоватый сюжет

- прокачка снаряги

- побочные квесты

4
ZAUSA Eios

Да, но первым делом вы обратили внимание на пол персонажа.

-8
Eios ZAUSA

Да, обратил и че?

1
ZAUSA Eios

Нормальные люди первым делом обращают внимание в играх на другое. Они же не сексисты и не расисты.

-5
Dark1994

Эх, а были времена когда 71 считалась вполне себе хорошей оценкой.

3
HellowRainbow

Это было, когда они конкурировали с HL, Mass Effect, Ведьмаком и другими. А сейчас борьба г*вна с мочой

3
Fishlex

Так ничего и не поменялось. Это автор что-то награфоманил.

1
demon33251

Такое повесточное убожество, опять пугало ГГ... Высер очередной, и облизанный продажными "критиками".

1
Vinchi441

Опять, лишь бы покричать про повестку. Прямо в заголовке написано, что даже критики не в восторге.

-6
Eios Vinchi441

За "не в восторге" не ставится 71 балл

4
Vinchi441 Eios

Сейчас 71 - считай середняк. Проблемы игры не в повестке. Понимаю, что некоторым лень читать полностью новость.

0
Eios Vinchi441

Выше в своем комменте я перечислил минусы по пунктам, кроме повестки которые.

0
Vinchi441 Eios

Прочитал, сам же и подтвердил мой тезис.

лишь бы покричать про повестку
0
Wing42

За одну только причёску "черви на голове негра" надо снимать баллов этак 60 с оценки.

1
Jarvis666

С какой стати такие оценки говорят о том, что игра проходняк? Это же наоборот, просто хорошая игра))

1
Fishlex

А с каких пор 70 из 100 это проходняк ? Что за бред?

0
Tiger Goose

Мод бы на внешность главной героини.

0
Rаyden
Подтормаживания есть, но они далеко не такие, как в той же The Callisto Protocol.

Что за фигню я сейчас прочитал? Когда устанавливал Каллисто тоже, начитавшись всяких обзоров ждал, что игра будет дико лагать и ФПС будет ниже плинтуса, но на деле всё оказалось наоборот. ФПС был на всём протяжении ровный, никаких подтормаживаний, т.е. получается в этой игре оптимизон еще лучше, чем в Каллисто?

0
Fatum Sibir

Похоже теперь существует только две оценки, 0 и 10.

0