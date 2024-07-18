Проходняк: Flintlock: The Siege of Dawn получила первые оценки от журналистов - у игры 71 балл на Metacritic

Вчера журналисты из различных изданий выставили свои оценки игре Flintlock: The Siege of Dawn. Судя по отзывам журналистов, у студии A44 получился довольно проходной проект. Средняя оценка игры на Metacritic составила 71 балл, на Opencritic - 70 баллов.
Некоторые оценки:
- PC Gamer - 60/100;
- Hobby Consolas - 77/100;
- IGN Italy - 6/10;
- Game Rant - 3.5/5;
- GamingTrend - 60/100;
- Wccftech - 8/10;
- The Games Machine - 8.3/10;
- Push Square - 7/10;
К плюсам игры относят интересный сеттинг, который представляет из себя сочетание стим-панка и фэнтези, а так же арт-дизайн игры.
При этом журналисты отмечают, что в игре присутствуют интересные идеи, как например непривычная для souls-like боевая система с комбо-ударами, однако чаще всего они рушатся о плохую реализацию. Прошедшие игру жалуются на низкую вариативность противников и боевую систему, в которой не всегда корректно работают хитбоксы, а так же наблюдаются проблемы с отзывчивостью на команды игрока.
Помимо этого ругают систему прогрессии - в игре чересчур дорогая прокачка снаряжения. Из-за этого игрок большую часть прохождения вынужден сражаться с одним и тем же набором оружия, поскольку все эксперименты обходятся чересчур дорого.
Производительность игры тоже оставляет желать лучшего: игра сделана на Unreal Engine 4, вместе с которым идут известные болячки в виде статтеров. Издание Wccftech заявило, что проблемы наблюдаются даже на мощных ПК:
Подтормаживания есть, но они далеко не такие, как в той же The Callisto Protocol. Однако они случаются даже на системе с RTX 4090 и активированной NVIDIA DLSS 3.
В игре довольно скомканное сюжетное повествование. Некоторые издания и вовсе говорят, что диалоги напоминают нечто сгенерированное ИИ - общение персонажей выглядит крайне неестественно. Сайд-квесты в игре называют довольно однообразными и скучными.
Иными словами - игра является очередным примером "удачного" сотрудничества еще одной студии и Sweet Baby Inc.
Flintlock: The Siege of Dawn выйдет сегодня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Так же игра доступна в сервисе Game Pass.
Нужно чтобы сотрудничество с свит бейби авто автоматом означало провал. Вот тогда немного задумаются.
Напомню, что в Baldur's Gate 3 есть повестка. Повод задуматься.
Ок, значит реальная оценка где то 35/100 ... Очередная стремная бой баба... Как. Же. Они. За#@али.
Если вы из тех, кому важно отсутствие повестки, а не геймплей (как большинству на данном сайте), то зачем вам вообще оценки, обзоры, чужое мнение? Вы могли бы сразу оценить её на 35 из 100 только по персонажу.
Кроме стремного персонажа в статье черным по белому перечислены минусы :
- плохая оптимизация
- боевка, скудная разновидность врагов
- слабоватый сюжет
- прокачка снаряги
- побочные квесты
Да, но первым делом вы обратили внимание на пол персонажа.
Да, обратил и че?
Нормальные люди первым делом обращают внимание в играх на другое. Они же не сексисты и не расисты.
Эх, а были времена когда 71 считалась вполне себе хорошей оценкой.
Это было, когда они конкурировали с HL, Mass Effect, Ведьмаком и другими. А сейчас борьба г*вна с мочой
Так ничего и не поменялось. Это автор что-то награфоманил.
Такое повесточное убожество, опять пугало ГГ... Высер очередной, и облизанный продажными "критиками".
Опять, лишь бы покричать про повестку. Прямо в заголовке написано, что даже критики не в восторге.
За "не в восторге" не ставится 71 балл
Сейчас 71 - считай середняк. Проблемы игры не в повестке. Понимаю, что некоторым лень читать полностью новость.
Выше в своем комменте я перечислил минусы по пунктам, кроме повестки которые.
Прочитал, сам же и подтвердил мой тезис.
За одну только причёску "черви на голове негра" надо снимать баллов этак 60 с оценки.
С какой стати такие оценки говорят о том, что игра проходняк? Это же наоборот, просто хорошая игра))
А с каких пор 70 из 100 это проходняк ? Что за бред?
Мод бы на внешность главной героини.
Что за фигню я сейчас прочитал? Когда устанавливал Каллисто тоже, начитавшись всяких обзоров ждал, что игра будет дико лагать и ФПС будет ниже плинтуса, но на деле всё оказалось наоборот. ФПС был на всём протяжении ровный, никаких подтормаживаний, т.е. получается в этой игре оптимизон еще лучше, чем в Каллисто?
Похоже теперь существует только две оценки, 0 и 10.