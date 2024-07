Проходняк: Flintlock: The Siege of Dawn получила первые оценки от журналистов - у игры 71 балл на Metacritic

Вчера журналисты из различных изданий выставили свои оценки игре Flintlock: The Siege of Dawn. Судя по отзывам журналистов, у студии A44 получился довольно проходной проект. Средняя оценка игры на Metacritic составила 71 балл, на Opencritic - 70 баллов.

Некоторые оценки:

PC Gamer - 60/100;

Hobby Consolas - 77/100;

IGN Italy - 6/10;

Game Rant - 3.5/5;

GamingTrend - 60/100;

Wccftech - 8/10;

The Games Machine - 8.3/10;

Push Square - 7/10;

К плюсам игры относят интересный сеттинг, который представляет из себя сочетание стим-панка и фэнтези, а так же арт-дизайн игры.

При этом журналисты отмечают, что в игре присутствуют интересные идеи, как например непривычная для souls-like боевая система с комбо-ударами, однако чаще всего они рушатся о плохую реализацию. Прошедшие игру жалуются на низкую вариативность противников и боевую систему, в которой не всегда корректно работают хитбоксы, а так же наблюдаются проблемы с отзывчивостью на команды игрока.

Помимо этого ругают систему прогрессии - в игре чересчур дорогая прокачка снаряжения. Из-за этого игрок большую часть прохождения вынужден сражаться с одним и тем же набором оружия, поскольку все эксперименты обходятся чересчур дорого.

Производительность игры тоже оставляет желать лучшего: игра сделана на Unreal Engine 4, вместе с которым идут известные болячки в виде статтеров. Издание Wccftech заявило, что проблемы наблюдаются даже на мощных ПК:

Подтормаживания есть, но они далеко не такие, как в той же The Callisto Protocol. Однако они случаются даже на системе с RTX 4090 и активированной NVIDIA DLSS 3.

В игре довольно скомканное сюжетное повествование. Некоторые издания и вовсе говорят, что диалоги напоминают нечто сгенерированное ИИ - общение персонажей выглядит крайне неестественно. Сайд-квесты в игре называют довольно однообразными и скучными.

Иными словами - игра является очередным примером "удачного" сотрудничества еще одной студии и Sweet Baby Inc.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет сегодня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Так же игра доступна в сервисе Game Pass.