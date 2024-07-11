Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn получил новый сюжетный трейлер

В последние недели издатель Kepler Interactive и разработчик A44 Games активизировали рекламную кампанию своей новой игры Flintlock: The Siege of Dawn. Поскольку запуск игры запланирован на следующую неделю, сегодня был выпущен трейлер, в котором содержится более подробная информация об истории.
Flintlock: The Siege of Dawn — это Soulslike, в котором игроку достаётся роль Нор Ванек, воительницы, которая в сопровождении волшебной лисы сражается, чтобы защитить мир от богов и нежити. В новом трейлере можно увидеть детали боя, сеттинга и некоторых персонажей игры, а также сцены сражений с двумя боссами: Раммухой и Дукмаром.
Flintlock: The Siege of Dawn выйдет 18 июля для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В день запуска в игру также смогут играть подписчики Game Pass.
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