ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Flintlock: The Siege of Dawn 18.07.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
5.8 69 оценок

Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn получил новый сюжетный трейлер

monk70
Новости

В последние недели издатель Kepler Interactive и разработчик A44 Games активизировали рекламную кампанию своей новой игры Flintlock: The Siege of Dawn. Поскольку запуск игры запланирован на следующую неделю, сегодня был выпущен трейлер, в котором содержится более подробная информация об истории.

Flintlock: The Siege of Dawn — это Soulslike, в котором игроку достаётся роль Нор Ванек, воительницы, которая в сопровождении волшебной лисы сражается, чтобы защитить мир от богов и нежити. В новом трейлере можно увидеть детали боя, сеттинга и некоторых персонажей игры, а также сцены сражений с двумя боссами: Раммухой и Дукмаром.

Flintlock: The Siege of Dawn выйдет 18 июля для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В день запуска в игру также смогут играть подписчики Game Pass.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
WerGC

все херота кроме зверька

-1