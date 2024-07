Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn привлёк более 500 000 игроков

Flintlock: The Siege of Dawn, последняя игра от A44 Games и издателя Kepler Interactive, официально вышла 18 июля, и более 500 000 игроков уже начали свои поиски, чтобы освободить мир Киана от его тиранических богов. Эта веха последовала за признанием СМИ, которые похвалили Flintlock: The Siege of Dawn за ее изобретательный подход к жанру экшен-RPG. Flintlock: The Siege of Dawn доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Xbox Game Pass и PC Game Pass.

С момента запуска 18 июля Flintlock: The Siege of Dawn полюбилась поклонникам по всему миру, и в настоящее время игра находится в списках самых популярных игр как для Xbox Game Pass, так и для PC Game Pass в нескольких регионах.