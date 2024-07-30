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Flintlock: The Siege of Dawn 18.07.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
5.9 129 оценок

Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn привлёк более 500 000 игроков

monk70
Новости

Flintlock: The Siege of Dawn, последняя игра от A44 Games и издателя Kepler Interactive, официально вышла 18 июля, и более 500 000 игроков уже начали свои поиски, чтобы освободить мир Киана от его тиранических богов. Эта веха последовала за признанием СМИ, которые похвалили Flintlock: The Siege of Dawn за ее изобретательный подход к жанру экшен-RPG. Flintlock: The Siege of Dawn доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Xbox Game Pass и PC Game Pass.

С момента запуска 18 июля Flintlock: The Siege of Dawn полюбилась поклонникам по всему миру, и в настоящее время игра находится в списках самых популярных игр как для Xbox Game Pass, так и для PC Game Pass в нескольких регионах.

-5
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
crim11
Спойлер
22
Ardolon

Лол, я в демку поиграл и понял что игра не для меня. Но такого не ожидал, видимо один Бокс вывозит.

4
DarenW

"в списках самых популярных игр как для Xbox Game Pass, так и для PC Game Pass"

2
Eios

Я так и думал, что эта статейка попахивает вбросом, чтобы тупо поднять продажи.

Если у Suicide Squad: Kill The Justice League чуть бОльшие цифры считались полным провалом, то твой скрин доказывает, что эта игра еще более провальная )

6
Spillik Eios

Отряд самоубийц тоже вышел в геймпасе в первый день? Если нет, то твои слова по смыслу от "гык-пук-сренкь" отличаются только количеством букв.

-5
caliskan

Как удобно, можно говорить любые цифры и никто не проверит

11
vertehwost

ну вполне , но что это даст?Вроде денег от этого у них больше не станет , это ведь не мультиплеерная игра

0
caliskan vertehwost

Реклама геймпасса, реклама их игры. Кто нибудь увидит новость и запустит эту хрень, будет чуть больше запусков

0
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Проверит по стим очень даже легко https://www.playground.ru/flintlock_the_siege_of_dawn/news/rolevoj_ekshen_flintlock_the_siege_of_dawn_privlyok_bolee_500_000_igrokov-1714292#30485126

0
QD19

Максимально уродливый персонаж с мужской квадратной жопой

3
Eios

...вместо лица )

9
Typical Gamer

Поставь мод на нормального персонажа

0
vertehwost

хорошо что модами можно лицо на Аду из RE поменять, а то это просто ужас какой то ,при чем все персонажи такие уродливые

1
ZackSnyder

500 000 владельцев пасса мокнули палец в это гуано.

0
kotasha

Байт похоже, сами испачкались в свит бейби, после такого игру тупо мимо просто проходить.

0
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Следующий этап скажут что их травят расисты, сексисты, гомофобы нужно подчеркнуть.

0
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Это только стим, но не думаю что на консолях лучше.

Спойлер
0
Skessa

Хорошая попытка, Sweet Baby, но нет. Но что случилось с модераторами на Nexus? Совсем, что ли, мышей не ловят? Все моды к этой игре - на изменение внешности героини на какую-нибудь более... ммм... приятную взгляду. И почему-то никаких банов, никаких возмущений и криков про обеление цветной женщины. Даже непривычно.

0