Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn привлёк более 500 000 игроков

Flintlock: The Siege of Dawn, последняя игра от A44 Games и издателя Kepler Interactive, официально вышла 18 июля, и более 500 000 игроков уже начали свои поиски, чтобы освободить мир Киана от его тиранических богов. Эта веха последовала за признанием СМИ, которые похвалили Flintlock: The Siege of Dawn за ее изобретательный подход к жанру экшен-RPG. Flintlock: The Siege of Dawn доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Xbox Game Pass и PC Game Pass.
С момента запуска 18 июля Flintlock: The Siege of Dawn полюбилась поклонникам по всему миру, и в настоящее время игра находится в списках самых популярных игр как для Xbox Game Pass, так и для PC Game Pass в нескольких регионах.
Лол, я в демку поиграл и понял что игра не для меня. Но такого не ожидал, видимо один Бокс вывозит.
"в списках самых популярных игр как для Xbox Game Pass, так и для PC Game Pass"
Я так и думал, что эта статейка попахивает вбросом, чтобы тупо поднять продажи.
Если у Suicide Squad: Kill The Justice League чуть бОльшие цифры считались полным провалом, то твой скрин доказывает, что эта игра еще более провальная )
Отряд самоубийц тоже вышел в геймпасе в первый день? Если нет, то твои слова по смыслу от "гык-пук-сренкь" отличаются только количеством букв.
Как удобно, можно говорить любые цифры и никто не проверит
ну вполне , но что это даст?Вроде денег от этого у них больше не станет , это ведь не мультиплеерная игра
Реклама геймпасса, реклама их игры. Кто нибудь увидит новость и запустит эту хрень, будет чуть больше запусков
Проверит по стим очень даже легко https://www.playground.ru/flintlock_the_siege_of_dawn/news/rolevoj_ekshen_flintlock_the_siege_of_dawn_privlyok_bolee_500_000_igrokov-1714292#30485126
Максимально уродливый персонаж с мужской квадратной жопой
...вместо лица )
Поставь мод на нормального персонажа
хорошо что модами можно лицо на Аду из RE поменять, а то это просто ужас какой то ,при чем все персонажи такие уродливые
500 000 владельцев пасса мокнули палец в это гуано.
Байт похоже, сами испачкались в свит бейби, после такого игру тупо мимо просто проходить.
Следующий этап скажут что их травят расисты, сексисты, гомофобы нужно подчеркнуть.
Это только стим, но не думаю что на консолях лучше.
Хорошая попытка, Sweet Baby, но нет. Но что случилось с модераторами на Nexus? Совсем, что ли, мышей не ловят? Все моды к этой игре - на изменение внешности героини на какую-нибудь более... ммм... приятную взгляду. И почему-то никаких банов, никаких возмущений и криков про обеление цветной женщины. Даже непривычно.