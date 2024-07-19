Ролевой экшен Flintlock: The Siege of Dawn сравнили на ПК и консолях

Ролевая экшен-игра Flintlock: The Siege of Dawn от Kepler Interactive и A44 Games уже доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC, и если вы раздумываете, какую версию выбрать, или вам просто интересна разница между ними, читайте дальше.

На PS5 и Xbox Series X игра предлагает два графических режима - «Качество» и «Производительность», в то время как на Xbox Series S доступен только один режим. С точки зрения графических настроек, режимы «Качество» и «Производительность» мало чем отличаются друг от друга. В версии для Xbox Series S наблюдаются некоторые визуальные вырезки в текстурах, растительности и глобальном освещении. На ПК можно запустить Flintlock: The Siege of Dawn на более высоких графических настройках и получить лучшие визуальные впечатления по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X|S.

Что касается качества изображения, то на PS5 и Xbox Series X Flintlock: The Siege of Dawn в собственном разрешении 4K (2160p) в режиме «Качество» и 1440p в режиме «Производительность». Единственный режим, доступный на Xbox Series S, также работает в 1080p. Между тем, на мощных ПК игру можно запустить в родном разрешении 4K.

Что касается производительности, то на PS5 и Xbox Series X версии Flintlock: The Siege of Dawn в режиме «Качество» частота кадров составляет 30 fps. В режиме «Производительность» частота кадров на обеих консолях составляет 60 кадров в секунду. В то же время в версии для Xbox Series S частота кадров составляет 30 кадров в секунду. Частота кадров на всех консолях стабильна и не имеет заметных провалов. Версия для ПК, напротив, способна работать с частотой выше 60 кадров в секунду на мощных системах.

В целом, PC-версия Flintlock: The Siege of Dawn обеспечивает наилучшие впечатления, в то время как версии для PS5 и Xbox Series X обеспечивают наилучшие впечатления на консолях, а предпочтения сводятся к выбору контроллера.