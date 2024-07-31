Сообщается, что скоро в студии-создателе Flintlock: The Siege of Dawn пройдут массовые сокращения

Один из инсайдеров поделился информацией о том, что из студии A44 Games, которая недавно выпустила игру Flintlock: The Siege of Dawn, уже начали увольняться сотрудники и в скором времени в студии ожидаются массовые сокращения персонала.

Несмотря на то, что вчера разработчики объявили о том, что игра привлекла более 500 тысяч человек, по всей видимости такой цифры удалось добиться благодаря сервису Game Pass, а реальные продажи игры оказались заметно ниже. Согласно сервису SteamDB пиковый онлайн игры в Steam с момента релиза составил всего 648 человек - едва ли такую цифру можно назвать успешной.

Если информация о сокращениях подтвердится, A44 Games станет уже второй студией за последнее время, кто сотрудничал со Sweet Baby Inc и в итоге потерпел фиаско со своим проектом. Ранее массовые сокращения прошли в студии Surgent, которая выпустила игру Tales of Kenzera: ZAU.