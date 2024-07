В свежем трейлере экшена Flintlock: The Siege of Dawn раскрыли больше деталей об игровом процессе

Новый трейлер к игре Flintlock: The Siege of Dawn, под названием "No Rest Til Dawn", демонстрирует не только кинематографичные сцены, но и геймплейные кадры: динамичные сражения с врагами, эффектные добивания, прокачку навыков и магическое перемещение по локациям.

Разработчики из A44 Games позиционируют Flintlock: The Siege of Dawn как Souls-lite игру, где вам предстоит сразиться за будущее человечества, используя "порох и магию". Цель игры - победить богов в динамичных битвах, где важна высокая мобильность игрока.

Релиз Flintlock: The Siege of Dawn состоится 18 июля 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее был представлен 20-минутный геймплейный ролик, где можно было увидеть сражения с использованием оружия ближнего и дальнего боя, а также помощь зверя-компаньона.