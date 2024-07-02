В свежем трейлере экшена Flintlock: The Siege of Dawn раскрыли больше деталей об игровом процессе

Новый трейлер к игре Flintlock: The Siege of Dawn, под названием "No Rest Til Dawn", демонстрирует не только кинематографичные сцены, но и геймплейные кадры: динамичные сражения с врагами, эффектные добивания, прокачку навыков и магическое перемещение по локациям.
Разработчики из A44 Games позиционируют Flintlock: The Siege of Dawn как Souls-lite игру, где вам предстоит сразиться за будущее человечества, используя "порох и магию". Цель игры - победить богов в динамичных битвах, где важна высокая мобильность игрока.
Релиз Flintlock: The Siege of Dawn состоится 18 июля 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее был представлен 20-минутный геймплейный ролик, где можно было увидеть сражения с использованием оружия ближнего и дальнего боя, а также помощь зверя-компаньона.
Sweet Baby одобряет.
Когда это го в но не окупиться, разрабы начнут ныть что их травят расисты.
Опять негры // Никитос Камалов
пернатый голубь волк\финек это финиш
Абсолютно не интересная главная героиня и не бой баба и не красавица одета буз вкусно и яб сказал несуразно про графику я промолчу а в возможном провале будут виноваты как и обычно расисты и все натуралы=)но кстати сама боевка и механика не че так.