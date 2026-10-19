Flipping is Hard вышла в Steam: доберитесь до Джеффа, управляя героем одними переворотами

Flipping is Hard от Elegant Horse Studios уже доступна в Steam и предлагает игрокам испытать собственное терпение в хардкорном платформере, где малейшая ошибка может перечеркнуть долгий подъём.

Главный герой по имени Флиппи оказался разлучён с Джеффом после нелепого происшествия и теперь должен преодолеть череду сюрреалистичных испытаний, чтобы снова встретиться с ним. Управление построено вокруг вращения: персонаж переворачивается, цепляется за поверхности и использует вибрационные прыжки, чтобы забираться всё выше. Здесь важно контролировать каждое движение и точно рассчитывать траекторию — неудачный манёвр способен отправить героя далеко вниз, заставив повторять уже пройденный участок.

В игре предусмотрено десять необычных областей, дополнительные испытания от шестнадцати персонажей и возможность настраивать внешний вид Флиппи с помощью наклеек, подвесок и чехлов. Любителям совместных приключений доступен онлайн-кооператив, в котором можно помогать друзьям преодолевать препятствия или, наоборот, превращать подъём в настоящее испытание дружбы. А для тех, кто предпочитает меньше страдать, предусмотрен режим с контрольными точками.

Flipping is Hard вышла на ПК 16 октября 2026 года. Игра доступна в Steam, а разработчики предупреждают: падать здесь придётся часто — главное, не бросать попытки добраться до Джеффа.