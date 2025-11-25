Авторы мрачного хоррор-платформера Floralis показали новый геймплей в свежем трейлере

Разработчики хоррор-платформера Floralis, впервые представленного в августе 2024 года, выпустили второй геймплейный трейлер, вновь привлекая внимание поклонников мрачных атмосферных приключений. Проект уже успели сравнить с Little Nightmares — и не зря: визуальный стиль, тревожная атмосфера и акцент на скрытности явно перекликаются с культовой серией.

Свежий ролик демонстрирует основы игрового процесса: исследование тёмных локаций, взаимодействие с окружающими объектами, решение загадок и стремительные побеги от живых кошмаров. В Floralis действие разворачивается в необычном мире, где растения эволюционировали в опасных существ. Здесь цветы и лианы живут по собственным законам, а каждый шаг может привести к встрече с хищной флорой.

Главная героиня — существо, рожденное из дерева. Она отправляется в путешествие, чтобы найти пропавшую сестру. Разработчики подчёркивают, что мир будет реагировать на действия игрока, а головоломки можно решать разными способами, что увеличивает вариативность прохождения.

Пока что точная дата релиза остаётся неизвестной. Игра создаётся для PC и Xbox Series, а в Steam уже появилась обновлённая демоверсия. Поддержка русского языка не заявлена, что может стать небольшим препятствием для отечественных игроков.