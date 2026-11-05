В Epic Games Store началась бесплатная раздача градостроительной стратегии Flotsam

Магазин Epic Games Store запустил новую бесплатную еженедельную раздачу - на этот раз игроки смогут бесплатно забрать градостроительную стратегию Flotsam. Игра доступна в России. Раздача продлится до 12 ноября, после чего ее сменит авто-батлер Knightica.

Flotsam - это яркий постапокалиптический симулятор выживания и градостроительства, в котором игроку предстоит управлять плавучим городом посреди бескрайнего затопленного океана. Управляя группой выживших, вы собираете дрейфующий мусор, пластик и обломки былой цивилизации, чтобы возводить жилье, опреснители воды и мастерские, а также перемещаете свое поселение по карте для исследования руин и поиска редких ресурсов. Главная задача - балансировать между обеспечением базовых потребностей жителей (еда, вода, здоровье) и защитой города от штормов и морских чудовищ в условиях сурового, но красочно оформленного водного мира.