В Steam состоялся релиз воксельной песочницы с автоматизацией фабрик FluxWerks

Финская инди-студия Metallibitti Oy выпустила в ранний доступ сервиса Steam свой дебютный проект FluxWerks. Игра представляет собой масштабный производственный симулятор с видом от третьего лица в полностью разрушаемом процедурном воксельном мире. Разработчик попытался объединить концепцию таких хитов, как Factorio и Satisfactory, с полноценной физической симуляцией жидкостей и термодинамики, где окружающий ландшафт служит не просто декорацией, а ценным ресурсом и постоянной угрозой для возводимой фабрики.

Запуск проекта сразу привлек внимание сообщества спорной региональной ценой и языковым барьером. В российском сегменте магазина стоимость игры составляет 1050 рублей, а на время двухнедельной стартовой акции действует скидка 15% до 892 рублей. При этом в технически сложном симуляторе на старте полностью отсутствует русский язык, так как разработчики не добавили даже перевод интерфейса и субтитров. Кроме того, создатели заранее предупредили о неизбежном повышении ценника после выхода версии 1.0.

Сюжетная завязка отправляет дрона-подготовщика на планету, которую дальнее сканирование ошибочно посчитало необитаемой. В распоряжении игрока находится мобильный рой наноботов, позволяющий срывать целые горные хребты под фундамент цехов, прорубать глубокие подземные бункеры и возводить заводы по готовым чертежам. Автоматизация включает в себя прокладку многоуровневых конвейерных лент, балансировку потоков настраиваемыми кластерами маршрутизаторов, высотные лифты и организацию грузовых авиаперевозок дронами на дальние расстояния.

Ключевой механикой песочницы стала комплексная физика жидкостей и теплообмена, серьезно меняющая привычное планирование баз. Вода, сырая нефть, кислоты и лава честно перетекают по рельефу, поэтому случайный подкоп под озером приводит к затоплению фабричных цехов. Каждое работающее здание вырабатывает тепло, которое физически нагревает соседние блоки и воздух. Игрокам приходится конструировать замкнутые контуры жидкостного охлаждения для серверных стоек дата-центров либо отводить горячую воду в котлы для экономии топлива на паровых турбинах.

Окружающий мир также оказывает сопротивление через динамическую погоду и экологию. Песчаные бури и ледяные метели ускоренно выводят незащищенные станки из строя, требуя постройки капитальных стен и специальных ремонтных депо с сервисными ботами. На карте нет враждебных военных фракций, но сильное загрязнение воздуха пробуждает спящую в почве агрессивную ксеномассу, которая способна быстро разрастаться и поглощать промышленные постройки.

По заявлениям студии Metallibitti Oy, игра пробудет в раннем доступе от 6 до 12 месяцев, за которые планируется расширить финальное древо технологий, добавить новые биомы и оптимизировать код. В своем официальном обращении создатель проекта подчеркнул, что релиз опустошил его моральные силы от волнения, но впереди еще предстоит долгий путь полировки и добавления контента.

Несмотря на скромный размер игрового дистрибутива, занимающего всего 1 ГБ на накопителе, бесшовный воксельный мир оказался крайне требовательным к системным ресурсам. В минимальных требованиях указаны 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX 580. Для стабильной кадровой частоты на разросшихся базах разработчики рекомендуют процессоры не слабее шестиядерных Intel Core i7 или AMD Ryzen 7, а также скоростной твердотельный накопитель.