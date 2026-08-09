Франшиза Five Nights at Freddy's готовит сразу два продолжения: Fnaf: World 2 и Security breach 2

В ночь с 8 на 9 августа 2026 года студии Steel Wool Studios и Mega Cat Studios синхронно опубликовали тизеры, которые фанаты расценили как анонс двух новых частей культовой хоррор-серии.

Разработчики из Mega Cat Studios (ответственные за недавний Five Nights at Freddy’s: Into the Pit) выложили изображение с большой цифрой «2», внутри которой разместились стилизованные аниматроники в духе первой части. Поклонники разглядели в нижней части картинки упоминание FNaF World 2.

Оригинальная FNaF World вышла в 2016 году как юмористический RPG-спин-офф с пошаговыми боями, но позже была удалена из цифровых магазинов. Теперь, спустя 10 лет, студия Mega Cat не только анонсировала сиквел, но и вернула первую игру — в обновлённом виде и бесплатно на платформе Game Jolt.

Почти одновременно Steel Wool Studios опубликовала собственную серию изображений. В них фанаты нашли скрытую отсылку на Security Breach 2.

Первая часть Five Nights at Freddy’s: Security Breach вышла в 2021 году и предлагала игрокам исследовать огромный «Мегапиццаплекс» от третьего лица. Главный герой — мальчик Грегори — прятался от преследующих его аниматроников (Глэмрок-Чики, Роксаны, Монтгомери) и охранницы Ванессы, получая помощь от Фредди Фазбера.

Детали сюжета и геймплея для обеих новинок пока не раскрыты. Разработчики не назвали ни дат выхода, ни целевых платформ.

Анонсы совпали с 12-й годовщиной франшизы, поэтому инсайдеры предполагают, что официальные презентации пройдут в ближайшие месяцы. Также в сети подтвердилось, что к 2027 году в реальности должна открыться настоящая пиццерия Freddy Fazbear’s — но к игровым анонсам это напрямую не относится.