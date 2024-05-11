Четвёртый сезон Foamstars стартует 16 мая

Компания Square Enix объявила, что соревновательная игра Foamstars начнет свой четвёртый сезон 16 мая. В соответствии с музыкальной тематикой игры, четвертый сезон получил название Future Funk. Смотрите трейлер к Foamstars Season 4: Future Funk ниже.
Четвёртый сезон принесет в Foamstars множество нового контента, включая три новые карты, новые экстремальные вечеринки, новые сезонные скины и многое другое. Как видно из названия сезона, новая косметика, которая будет доступна в рамках сезона, скорее всего, будет иметь более научно-фантастическую, футуристическую эстетику.
Foamstars доступна на PS4 и PS5.