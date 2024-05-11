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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.6 20 оценок

Четвёртый сезон Foamstars стартует 16 мая

butcher69
Новости

Компания Square Enix объявила, что соревновательная игра Foamstars начнет свой четвёртый сезон 16 мая. В соответствии с музыкальной тематикой игры, четвертый сезон получил название Future Funk. Смотрите трейлер к Foamstars Season 4: Future Funk ниже.

Четвёртый сезон принесет в Foamstars множество нового контента, включая три новые карты, новые экстремальные вечеринки, новые сезонные скины и многое другое. Как видно из названия сезона, новая косметика, которая будет доступна в рамках сезона, скорее всего, будет иметь более научно-фантастическую, футуристическую эстетику.

Foamstars доступна на PS4 и PS5.

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