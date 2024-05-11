Четвёртый сезон Foamstars стартует 16 мая

Многопользовательский командный шутер, в котором ключевую роль играет пена. Вы можете использовать её для разных целей: создавать скользкие дорожки, по которым вы и ваши союзники можете быстро перемещаться по арене; строить укрытия и баррикады, чтобы отражать атаки противников; формировать высокие позиции, с которых вы можете обстреливать врагов; или заставлять соперников двигаться и выходить из засады.

Используйте пену творчески и стратегически, чтобы одерживать победу в сражениях с другими игроками.