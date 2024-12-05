Free-to-play не помог: поддержка сетевого шутера Foamstars от Square Enix закончится 17 января

У Square Enix вошло в привычку часто выпускать небольшие, экспериментальные игры, чтобы посмотреть, что получится. В начале этого года компания сделала то же самое с Foamstars. Многопользовательский шутер, похожий на Splatoon, привлек к себе внимание еще до выхода, но с момента релиза он так и не смог завоевать популярность. Теперь компания объявила, что следующий сезон Foamstars, Party Goes On!, станет последним.

Сезон начнется 13 декабря и завершится 17 января, предложив ряд улучшений геймплея для поддержания интереса к игре. После этого пост-релизная поддержка прекратится, но сервера останутся активными, а игроки смогут участвовать в Foamstars Cup — сериях внутриигровых событий, названных в честь персонажей.

Внутриигровой магазин продолжит обновляться ежедневно, а ежедневные и еженедельные задания будут доступны. Игрокам также разрешат менять боевые пропуска с любого сезона.

Foamstars можно бесплатно скачать на PS5 и PS4.