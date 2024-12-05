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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.5 23 оценки

Free-to-play не помог: поддержка сетевого шутера Foamstars от Square Enix закончится 17 января

butcher69
Новости

У Square Enix вошло в привычку часто выпускать небольшие, экспериментальные игры, чтобы посмотреть, что получится. В начале этого года компания сделала то же самое с Foamstars. Многопользовательский шутер, похожий на Splatoon, привлек к себе внимание еще до выхода, но с момента релиза он так и не смог завоевать популярность. Теперь компания объявила, что следующий сезон Foamstars, Party Goes On!, станет последним.

Неудачный "пенный шутер" Foamstars от Square Enix перейдет на бесплатную модель распространения

Сезон начнется 13 декабря и завершится 17 января, предложив ряд улучшений геймплея для поддержания интереса к игре. После этого пост-релизная поддержка прекратится, но сервера останутся активными, а игроки смогут участвовать в Foamstars Cup — сериях внутриигровых событий, названных в честь персонажей.

Подборка игр-сервисов, которые оказались полным провалом

Внутриигровой магазин продолжит обновляться ежедневно, а ежедневные и еженедельные задания будут доступны. Игрокам также разрешат менять боевые пропуска с любого сезона.

Foamstars можно бесплатно скачать на PS5 и PS4.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Yoshemitsu
0
ДаДжи

а,это скворцовский слатун,я то дуал там чето про нир,аутомату

0
DezkQ

Ну продержались они дольше чем этот как его ?

0
Alex40001

как и говорил

-2