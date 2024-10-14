Похоже, что переход на бесплатную модель распространения не сильно помог пенному шутеру Foamstars

Foamstars, клон популярной игры Splatoon от компании Square Enix, несмотря на недавний переход на модель free-to-play 4 октября, продолжает сталкиваться с трудностями. Изначально игра была доступна только для подписчиков PlayStation Plus Essentials, но из-за потери популярности разработчики решили сделать ее бесплатной, однако это не принесло значительных результатов.

После запуска в феврале 2024 года интерес к игре был невелик, и большинство игроков быстро забросили проект. Даже с новой бизнес-моделью и появлением на free-to-play, количество активных пользователей увеличилось лишь на 48,2%, но это не смогло компенсировать потери — Foamstars потеряла 97% игроков после своего релиза.

Согласно данным TrueTrophies, сайт отслеживающий активные аккаунты PSN, игра от Square Enix потеряла 95% игроков уже через два месяца после запуска. В рейтинге самых популярных игр на PlayStation Foamstars поднялась с 729-й на 374-ю позицию, но этого недостаточно для полноценного успеха.

Таким образом, восстановление игры не произошло, и её будущее остается под вопросом. Сервера проекта могут быть закрыты в ближайшее время, если ситуация не улучшится.