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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.6 22 оценки

Похоже, что переход на бесплатную модель распространения не сильно помог пенному шутеру Foamstars

butcher69
Новости

Foamstars, клон популярной игры Splatoon от компании Square Enix, несмотря на недавний переход на модель free-to-play 4 октября, продолжает сталкиваться с трудностями. Изначально игра была доступна только для подписчиков PlayStation Plus Essentials, но из-за потери популярности разработчики решили сделать ее бесплатной, однако это не принесло значительных результатов.

Кооперативный шутер Foamstars стал бесплатным

После запуска в феврале 2024 года интерес к игре был невелик, и большинство игроков быстро забросили проект. Даже с новой бизнес-моделью и появлением на free-to-play, количество активных пользователей увеличилось лишь на 48,2%, но это не смогло компенсировать потери — Foamstars потеряла 97% игроков после своего релиза.

Согласно данным TrueTrophies, сайт отслеживающий активные аккаунты PSN, игра от Square Enix потеряла 95% игроков уже через два месяца после запуска. В рейтинге самых популярных игр на PlayStation Foamstars поднялась с 729-й на 374-ю позицию, но этого недостаточно для полноценного успеха.

Таким образом, восстановление игры не произошло, и её будущее остается под вопросом. Сервера проекта могут быть закрыты в ближайшее время, если ситуация не улучшится.

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