Square Enix обещает скорое появление новостей о пенном шутере Foamstars

Square Enix, похоже, собирается попробовать что-то новое со своим смелым новым IP под названием Foamstars - игра от третьего лица, которую она любит называть "шутером для вечеринок", в котором вместо оружия используется пена. Официальный X (предыдущий твиттер) этой игры опубликовал сообщение, в котором говорится, что официальные новости о Foamstars скоро появятся, и, возможно, будет объявлена дата релиза.

Для тех, кто не в курсе, Foamstars была представлена на PlayStation Showcase в мае 2023 года. Square Enix провела открытую бету Foamstars в сентябре прошлого года и позволила игрокам со всего мира попробовать два внутриигровых многопользовательских режима, включая Smash the Star и Happy Bath Survival, исключительно на PlayStation 5, хотя шутер от третьего лица выходит и на PlayStation 4.

После анонса Foamstars в мае прошлого года Косуке Окатани, продюсер проекта, опубликовал в официальном блоге PlayStation Blog пост, в котором подробно рассказал игрокам и критикам, чего ждать от шутера. В частности, была расширена механика стрельбы, поскольку в игре используется нестандартное оборудование для внутриигровых сражений.

"Ключевая особенность игры — творческий подход к использованию пены. Например, игроки могут строить крепости из пены и расстреливать врагов с вершины, кататься на пене по полю боя или даже использовать пену для защиты от вражеских атак", - говорится в официальном сообщении Square Enix на PlayStation Blog, объясняющем некоторые механики Foamstar.

На официальном сайте Foamstars упоминается "начало 2024 года" в качестве даты выхода игры. Учитывая это, можно предположить, что игра выйдет в феврале, прямо вместе с Suicide Squad: Kill the Justice League.