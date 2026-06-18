Научно-фантастический роглайк Fogpiercer обзавелся трейлером с точной датой релиза на ПК

Издательство Hooded Horse представило финальный геймплейный трейлер тактической игры Fogpiercer, приуроченный к скорому выпуску проекта и официально зафиксировавший дату релиза на 17 июля 2026 года. Опубликованный ролик наглядно демонстрирует ключевые особенности игрового процесса. До этого момента пользователи могли оценить проект исключительно по бесплатной демонстрационной версии.

Игровой процесс этой новинки завязан на управлении бронепоездом, который пробивается сквозь опасный туман и орды бандитов. Пользователям предстоит собирать боевую колоду карт, где каждый новый прицепленный к составу вагон открывает доступ к уникальным защитным технологиям, пушкам и тактическим маневрам.

Трейлер детально показывает свежие фишки, включая механику интерактивного взаимодействия с окружением. Игроки смогут сталкивать нападающих врагов прямо под колеса мчащегося локомотива или хитростью заставлять мутантов атаковать друг друга. Разработчики обещают добавить на старте расширенный арсенал карт и дополнительные сюжетные маршруты.

Официальный релиз Fogpiercer состоится в цифровых сервисах Steam и GOG для персональных компьютеров. Кроме того, игра сразу пополнит каталог подписки PC Game Pass. Проект получит официальную текстовую локализацию на русский язык, а опробовать базовые механики можно прямо сейчас через доступное демо.