Состоялся релиз научно-фантастического, карточного роуглайка Fogpiercer

Команда разработчиков из студии Mad Cookies Studio объявила о полноценном выпуске своего научно-фантастического карточного роуглайка Fogpiercer. Долгожданный релиз версии 1.0 состоялся 18 июля 2026 года в цифровом магазине Steam. В честь этого знаменательного события авторы запустили праздничную скидку в размере 25%, которая позволит всем желающим приобрести проект по сниженной стоимости на протяжении стартового периода продаж.

Геймплей новинки предлагает геймерам собирать уникальные колоды и пробиваться сквозь опасный туман на бронированном поезде, где ключевую роль играют правильное позиционирование, разрушительные цепные реакции и особенности окружения. Финальная сборка включает в себя 10 экспериментальных вагонов, два уникальных биома, 7 дружественных юнитов и внушительный арсенал из более чем 100 коллекционных карт. Защищать состав от 32 видов рядовых противников предстоит на одном из трёх локомотивов, включая универсальный Фогги, ориентированный на выживание Стили и хрупкий, но высокоскоростной Буллет.

На выбор тактикам предоставлены четыре харизматичных машиниста, среди которых Моника со способностями к заморозке врагов, управляющий пространством Пан, яростный призрачный спектр Гост и весёлый механик Виски, способный оперативно чинить поезд. В пути отряду предстоит столкнуться с шестью опасными мини-боссами и тремя ключевыми главарями: Лойзо, блокирующим движение состава, поджигателем Мародёром и Тинкером, призывающим подкрепления каждый ход. Разработчики отдельно намекнули, что за подозрительно организованными действиями этих предводителей скрывается ещё более зловещая и опасная сила.

Для облегчения первых шагов в прохождении авторы подготовили подробное руководство для новичков и запустили официальную вики-страницу проекта. Вся актуальная информация о механиках игры уже доступна для изучения в официальном сообществе Discord, где игроки могут напрямую пообщаться с разработчиками.