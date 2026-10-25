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Folk Emerging 26.08.2026
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая
6.8 9 оценок

Создатель Folk Emerging раскритиковал классическую формулу 4X стратегий

Extor Menoger Extor Menoger

На подкасте eXplorminate автор исторической стратегии Folk Emerging под псевдонимом Энкиду подробно разобрал ограничения традиционной формулы 4X. По мнению независимого разработчика, заложенные еще в начале девяностых годов стандарты жанра давно превратились в жесткую догму. Устоявшиеся шаблоны мешают создавать правдоподобные симуляторы древней истории и навязывают игрокам противоестественные рамки поведения.

Термин 4X изначально возник как шутка и не должен восприниматься как священное руководство по геймдизайну. Этот ярлык полезен лишь для того, чтобы помочь игрокам сориентироваться, но внутри самих механик эти принципы слишком размыты и часто противоречат реальной истории.
- Энкиду, разработчик Folk Emerging

Автор напомнил, что само понятие 4X появилось в 1993 году с подачи журналиста Алана Эмриха в материале про космическую стратегию Master of Orion и изначально задумывалось как полушутливая классификация. Со временем индустрия возвела четыре принципа в абсолют, превратив механику исследования, расширения, эксплуатации и уничтожения в обязательный контрольный список. Энкиду убежден, что слепое следование этому набору правил загоняет индустрию в тупик и заставляет воспроизводить концепции тридцатилетней давности.

Главной проблемой классических представителей жанра вроде Civilization разработчик считает искусственное насаждение бесконечной экспансии и тотальной войны. В каменном веке кочевые группы охотников-собирателей насчитывали от 30 до 50 человек, где каждый член общины лично знал остальных соплеменников. Попытка перенести в эту эпоху стандартную механику покраски карты превращает первобытных людей в безымянную серую массу и полностью противоречит историческим данным об устройстве ранних обществ.

Вместо масштабных сражений и полного геноцида соперников Folk Emerging предлагает модель локальных стычек, где главной задачей выступает устрашение и вытеснение противника с плодородных территорий. При отступлении риск ранений составляет всего 10%, тогда как любая полученная травма сразу снимает половину из 100 единиц базового здоровья бойца. Потеря даже 2 опытных охотников наносит непоправимый урон экономике всего лагеря, из-за чего полное уничтожение чужого клана становится неоправданно рискованным шагом.

Критике подверглась и базовая механика эксплуатации территорий, которую классические стратегии сводят к абстрактным цифрам на клетках. Автор полностью отказался от фиксированных бонусов и внедрил динамическую пищевую сеть, включающую реальные взаимосвязи между растениями, травоядными и хищниками. Бездумный сбор ягод на одном участке приводит к гибели фауны и последующему голоду среди людей, что вынуждает общину постоянно мигрировать ради поддержания экологического баланса.

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