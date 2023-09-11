Славянский фэнтезийный экшен-слэшер от российских разработчиков Folk Hero выйдет на ПК в Steam 5 октября ©

Екатеринбургский (Россия) издатель инди-игр Targem Games и разработчик инди-игр Chudo-Yudo Games сегодня объявили, что их славянский фэнтезийный экшен-слэшер Folk Hero выйдет на ПК в Steam. 5 октября 2023 г. В новом трейлере представлены кадры из трёх внутриигровых локаций, а также новые классы и способности для создания уникальных билдов.

Folk Hero — это экшн-слэшер с элементами rogue-lite, действие которого разворачивается в мире славянского фэнтези. Исследуйте постоянно меняющийся остров Буян, находите сокровища, комбинируйте оружие и артефакты, чтобы победить врагов. Испытайте свои навыки. Одна жизнь, одна попытка.