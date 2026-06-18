Создатели Genji и Folklore официально обанкротились спустя 15 лет после закрытия студии

История японской студии Game Republic подошла к окончательному завершению. Компания, известная по играм Genji и Folklore, официально объявлена банкротом, хотя фактически прекратила разработку новых проектов ещё около 15 лет назад.

Согласно данным Tokyo Shoko Research, решение о банкротстве было принято 10 июня. Точный размер задолженности компании ещё устанавливается, однако известно, что серьёзные финансовые проблемы у Game Republic начались ещё в 2008 году после краха одного из её деловых партнёров. Впоследствии положение студии только ухудшалось, а к 2011 году она фактически прекратила деятельность.

Game Republic была основана в 2003 году ветераном Capcom Ёсики Окамото. Наибольшую известность команда получила благодаря серии Genji, особенно Genji: Days of the Blade для PlayStation 3, которая запомнилась многим игрокам легендарной презентацией на E3 2006 с фразами про «гигантского вражеского краба» и «сражения, основанные на реальных исторических событиях».

Ещё одним заметным проектом студии стала атмосферная Folklore для PS3, созданная при поддержке Sony. Позднее разработчики сотрудничали с Bandai Namco и выпустили Dragon Ball: Origins для Nintendo DS, а также участвовали в создании других игр по популярной франшизе.

После распада команды многие сотрудники перешли в другие японские студии, включая Tango Gameworks. Сам Ёсики Окамото позже присоединился к работе над мобильным хитом Monster Strike, который превратился в один из самых успешных игровых проектов на японском рынке.

Формально Game Republic продолжала существовать даже после прекращения разработки игр, однако теперь история студии окончательно завершилась. Для многих поклонников эпохи PlayStation 3 это ещё одно напоминание о времени, когда японские разработчики активно экспериментировали с новыми идеями и создавали проекты, оставившие заметный след в индустрии.