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Food Truck Simulator 14.09.2022
Симулятор, Инди, От первого лица
6.5 24 оценки

Симулятор фудтрака Food Truck Simulator добрался до Nintendo Switch

monk70
Новости

Food Truck Simulator, игра от создателей бестселлера Gas Station Simulator, дебютирует на Nintendo Switch. Симулятор позволяет вам управлять бизнесом общественного питания на колесах.

В Food Truck Simulator игроки могут испытать себя в мире, который сочетает в себе кулинарию и бизнес. Основная тема в игре — управление собственным фудтраком. Игрок берет на себя управление семейным бизнесом, таким образом получая шанс раскачать бизнес, привлечь клиентов и стать королем фудтраков.

Игровой процесс игры всесторонне охватывает мобильный фудтрак-бизнес. Таким образом, игрок должен постараться составить оптимальное меню, а также приготовить и затем продать продукты. Однако при этом вам также нужно заботиться о состоянии фудтрака и самостоятельно добираться до выбранного места.

В Food Truck Simulator игроков ждут разнообразные городские локации, большой выбор инструментов, а также широкая база рецептов. В симуляторе также нет недостатка в случайных событиях, которые влияют на игровой процесс.

Food Truck Simulator ранее была выпущена на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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