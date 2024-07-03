Симулятор фудтрака Food Truck Simulator добрался до Nintendo Switch

Этот симулятор позволит вам возглавить семейный бизнес по продаже еды из фудтрака, унаследованный после трагической кончины отца. Его старый видавший виды грузовик долгие годы был опорой семьи и теперь переходит вам в наследство вместе с обязанностью продолжить дело жизни родителя.

Сначала предстоит навести порядок в запущенном фудтраке, почтив память отца последней уборкой. Возьмите в руки ведро с водой и губку — мойте, скребите, подметайте, пока грузовик не заблестит чистотой. Это непросто и отнимет немало сил, но так вы исполните долг перед отцом.

Затем начинается настоящая работа. В утренней спешке доберитесь из гаража на место торговли, лавируя в потоке машин. Чтобы опередить конкурентов, можно срезать путь, как часто делал ваш покойный отец. Кто приехал первым, тот и накормит больше клиентов.

Теперь, стоя у прилавка, вы понимаете, что в этом бизнесе гораздо больше тонкостей, чем кажется на первый взгляд. Добавьте ломтик сыра — и обычный бургер превратится в фирменный «чизбургер». Горчица, кетчуп? Выбор за вами.

Работа непростая. Клиенты бывают нетерпеливы и придирчивы, а времени мало. Но ваш отец с этим справлялся, значит и у вас получится. С каждым днём вы будете всё увереннее готовить и обслуживать, практика делает ваши навыки совершенней. При этом растущая популярность принесёт славу и новые возможности для вашего фудтрака. Вы можете открывать улучшения оборудования, расширять ассортимент и привлекать всё больше клиентов.

Осталось выяснить, сможете ли вы стать настоящей звездой уличной еды, как ваш отец, или вас ждёт крах?