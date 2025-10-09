Новый квест в духе Monkey Island выходит 5 ноября - готовьтесь к приключениям в Луизиане 1933 года в Foolish Mortals

Супружеская команда Дэвида и Софи Янгер из студии Inklingwood объявила о выходе приключенческой игры Foolish Mortals 5 ноября 2025 года. После четырёх лет разработки игра готова подарить игрокам полноценный, полностью озвученный опыт в стиле классических квестов вроде Monkey Island и Broken Sword. Foolish Mortals выполнена в ручной рисовке и предлагает более 75 уникальных локаций в Full HD, десятки картин, документов и других деталей, создающих атмосферу Луизианы 1930-х годов.

Главный герой — молодой охотник за сокровищами Мёрфи МакКаллан, которого озвучил Эй Джей Локашио (Back to the Future: The Game, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga). Сюжет переносит игрока на таинственный остров Дьявольская Скала, где 33 года назад исчезла свадебная процессия, оставив после себя легенду о сокровище поместья Белльмор. Поиски обещают быть увлекательными, но при этом безопасными: игра избегает смертей, тупиков и пугающих сцен, создавая уютный и жутковатый, но не страшный опыт.

Foolish Mortals предлагает классические головоломки с более чем 100 предметами для сбора и использования, встроенную систему подсказок, а также более 2 часов оригинальной музыки в стиле биг-бенд, включая интерактивные композиции. В игре более 35 озвученных персонажей, режиссёром озвучивания выступил Франсиско Гонсалес, а немецкий перевод текста подготовил ветеран жанра Марсель Вейерс.

Разработчики предусмотрели физическое издание в духе 90-х: большая коробка с 15 предметами для поклонников приключенческих игр. Foolish Mortals обещает стать настоящим праздником ностальгии для фанатов классических квестов, одновременно привнося современные удобства и атмосферу, которая увлекает с первых минут.