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The Fool's Apprentice 1-й квартал 2025 г.
Стратегия, Инди, Другой симулятор
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The Fool's Apprentice, симулятор директора магической школы, скоро выйдет в Steam

GeekBerserk

Если вам не хватает волшебства после выходаHogwarts Legacy, стоит присмотреться к The Fool's Apprentice. Эта игра от The Planar Danse, запланированная на первый квартал 2025 года, сочетает в себе магию Hogwarts Legacy и менеджмент The Sims 4.

Игроку предстоит управлять академией магии в роли «добродушного профессора». Однако обучение здесь не совсем традиционное – студентов можно заколдовывать, чтобы «направить их в нужное русло». Педагогика – сложная штука!

Помимо воспитания волшебников нужно будет строить идеальную Консерваторию, украшая его в стиле Комнаты требований из Hogwarts Legacy. В игре будет своя сюжетная линия. Для проформы или нет – скоро узнаем. Демку уже можно опробовать в Steam.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
ka27
10
Tiger Goose

Надеюсь, можно будет спать с красивыми ученицами.

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