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Football Heroes League 01.05.2025
Экшен, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная, От третьего лица
1 1 оценка

В Steam можно бесплатно забрать новенькую футбольную аркаду с суперсилами

butcher69 butcher69

Разработчики Run Games анонсировали Football Heroes League — бесплатную многопользовательскую футбольную игру, в которой игроки могут использовать суперспособности и выполнять впечатляющие специальные удары. Игра была представлена на выставке Future Games Show, которая прошла в рамках Gamescom Latam, и уже доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.

Football Heroes League предлагает динамичный геймплей с режимами 2v2, 3v3 и 5v5, где каждый игрок может выбрать персонажа с уникальными суперспособностями. Например, Фростин может замораживать противников, Беккерс использует магнитные бутсы, чтобы управлять мячом, а Кензо способен совершать молниеносные спринты благодаря реактивным бутсам. Эти способности добавляют новые элементы стратегии и тактики в игру, при этом важно точное управление для выполнения пасов, ударов и дриблинга.

Игра также включает систему открытия персонажей, с возможностью улучшать внешний вид героев с помощью косметических предметов. Кроме того, игроки могут выполнять ежедневные и еженедельные испытания, за которые будут получать разнообразные награды.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

вспоминается фильм убойный футбол....где бедного вратаря не просто раздели а снесли вместе с воротами...супер ударом по мячу устроив воронку

3
Lvinomord

Шикарный фильм.) Помню дико угарал как подруга главного героя решила помочь ему после того как унесли этого вратаря (Брюса Ли)и встала сама в ворота,но перепутала и встала в чужие,а потом под взглядом всего стадиона побежала на своё место;) Надо будет пересмотреть этот фильм и Разборки в стиле кунг-фу)

Alex40001

стоп а это не перекрашенная параша супербол?