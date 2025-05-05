В Steam можно бесплатно забрать новенькую футбольную аркаду с суперсилами

Разработчики Run Games анонсировали Football Heroes League — бесплатную многопользовательскую футбольную игру, в которой игроки могут использовать суперспособности и выполнять впечатляющие специальные удары. Игра была представлена на выставке Future Games Show, которая прошла в рамках Gamescom Latam, и уже доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.

Football Heroes League предлагает динамичный геймплей с режимами 2v2, 3v3 и 5v5, где каждый игрок может выбрать персонажа с уникальными суперспособностями. Например, Фростин может замораживать противников, Беккерс использует магнитные бутсы, чтобы управлять мячом, а Кензо способен совершать молниеносные спринты благодаря реактивным бутсам. Эти способности добавляют новые элементы стратегии и тактики в игру, при этом важно точное управление для выполнения пасов, ударов и дриблинга.

Игра также включает систему открытия персонажей, с возможностью улучшать внешний вид героев с помощью косметических предметов. Кроме того, игроки могут выполнять ежедневные и еженедельные испытания, за которые будут получать разнообразные награды.