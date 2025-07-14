На смартфонах вышел симулятор футболиста - Football Life Simulator

Лично стать героем матчей

10 июля 2025 года в мобильных магазинах появилась Football Life Simulator, симулятор жизни футболиста. В отличие от EA Sports FC Mobile, сосредоточенного на управлении всей командой, эта игра ближе по духу к Rematch — здесь вы берете под контроль одного игрока и сопровождаете его на пути к вершинам карьеры.

Основной частью игры являются футбольные матчи, но, к сожалению, взаимодействие в них ограничено системой QTE. Но игровой процесс не ограничивается только футболом. Вам предстоит заниматься тренировками, бегом, силовыми упражнениями и другими задачами, повышающими характеристики персонажа. Помимо этого, придется заботиться о бытовых нуждах.