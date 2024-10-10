Разработчики Football Manager 25 перенесли дату выхода игры на следующий год

Поклонникам Football Manager придётся запастись терпением. Как выяснилось, релиз Football Manager 25 откладывается на несколько месяцев. Вместо запланированного выхода в конце ноября игра появится лишь в марте 2025 года. Причём точные даты релиза для разных платформ Sports Interactive обещает сообщить позже.

Казалось бы, ещё в сентябре разработчики уверяли, что перенос на конец ноября нужен лишь для того, чтобы игра соответствовала «высоким стандартам». Однако, судя по всему, даже этого времени оказалось мало. Несмотря на «невероятный темп» работы, многие процессы затянулись, а ведь Football Manager 25 должна стать настоящим прорывом серии как в техническом, так и в визуальном плане, если, конечно, верить разработчикам.

Что ж, похоже, Sports Interactive решила не рисковать и не выпускать «сырой» продукт. Тем, кто уже успел оформить предзаказ, разработчики выразили благодарность за поддержку и предложили вернуть деньги, если ожидание покажется слишком долгим.