DenuvOwO обновили гипервизор-взлом для Football Manager 26 - теперь пиратам доступен режим с Чемпионатом мира 2026

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Football Manager 26.

DenuvOwO взломали последнее обновление 26.3.2 - в нём была добавлена возможность начинать карьеру с уже утверждёнными составами команд на чемпионат мира. Теперь все 48 сборных, которые квалифицировались на FIFA World Cup 2026, полностью готовы к игре - для них добавлены лицензионные игровые комплекты, а сами национальные команды стали полностью доступны для выбора и управления.

Скачать гипервизор-взлом можно с нашего сайта: