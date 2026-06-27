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Football Manager 26 04.11.2025
Спорт, Футбол, Менеджер
4.9 29 оценок

DenuvOwO обновили гипервизор-взлом для Football Manager 26 - теперь пиратам доступен режим с Чемпионатом мира 2026

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Football Manager 26.

DenuvOwO взломали последнее обновление 26.3.2 - в нём была добавлена возможность начинать карьеру с уже утверждёнными составами команд на чемпионат мира. Теперь все 48 сборных, которые квалифицировались на FIFA World Cup 2026, полностью готовы к игре - для них добавлены лицензионные игровые комплекты, а сами национальные команды стали полностью доступны для выбора и управления.

Скачать гипервизор-взлом можно с нашего сайта:

Football Manager 26 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
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