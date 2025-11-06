Football Manager 2026 вошла в десятку худших игр Steam

Футбольная драма разыгралась не на поле, а на страницах Steam — Football Manager 2026 официально вошла в топ-10 худших игр всех времён по пользовательским оценкам платформы. Несмотря на долгожданный релиз и обещания разработчиков из Sports Interactive вернуть былое величие серии, новая часть оказалась настоящим разочарованием для фанатов.

После отмены Football Manager 2025 ожидания вокруг новой части достигли пика. Однако вместо триумфального возвращения игроки получили сырой, забагованный и неудобный продукт. Уже на стадии открытого бета-теста пользователи жаловались на тормоза, неинтуитивный интерфейс и сломанные игровые механики. Надежды на исправление ситуации к релизу не оправдались.

«Это не менеджер, это кошмар на футбольном поле», — пишут пользователи в Steam, где у игры статус «в основном отрицательные».

По данным портала FootballGamingZone, ссылающегося на Steam250, Football Manager 26 занимает седьмое место среди худших игр в истории платформы. Для сравнения — рядом с такими антирекордсменами, как Command & Conquer 4: Tiberian Twilight и FlatOut 3: Chaos & Destruction.

Даже несмотря на неплохие оценки критиков, сообщество Football Manager оказалось беспощадным. Главные претензии: технические проблемы, неработающий искусственный интеллект, устаревший движок и общее ощущение, что «игра не готова к релизу».

Особое раздражение вызвал тот факт, что Sports Interactive не выпустила крупного патча в день релиза. Исправления планируются постепенно, но игроки опасаются, что темп обновлений окажется слишком медленным.

Для фанатов Football Manager это не просто неудача — это удар по репутации серии, которая десятилетиями считалась эталоном спортивных симуляторов. После отмены FM25 многие ждали возвращения к стабильности, но FM26, судя по всему, лишь усугубила кризис доверия.