Football Manager 26 на Unity: первый взгляд на визуальную революцию серии

Sports Interactive наконец показала первые кадры Football Manager 26, и фанаты футбольных симуляторов уже заметили серьёзные перемены. После отмены Football Manager 25 из-за проблем в разработке студии достался дополнительный год для доработки проекта, и результат впечатляет.

Главным новшеством стал переход на движок Unity, который полностью преобразил визуальную составляющую игры. С первых секунд трейлера видно, что FM26 кардинально отличается от предыдущих частей серии. Стадионы теперь выглядят детализированными и уникальными, каждый матч ощущается живым благодаря разнообразной анимации игроков, реалистичным ударам по воротам и улучшенной передаче эмоций на поле.

Обновлённые составы отражают летнее трансферное окно 2025 года, что особенно порадует поклонников команд вроде "Ливерпуля" под руководством Клоппа, у которых уже исчерпаны все возможности старых составов. Новые трансферы добавляют свежести и открывают новые тактические возможности.

Несмотря на визуальные достижения, главная проверка Football Manager 26 будет в геймплейной части. Улучшения графики сами по себе не сделают игру выдающимся симулятором — важны серьёзные изменения в тактической системе, механике матчей и управлении составами. Тем не менее новый движок создаёт отличную основу для таких нововведений, а атмосфера матчей и погружение в детали теперь на совершенно новом уровне.

Страница Football Manager 26 уже появилась в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. Фанатам остаётся следить за новостями и готовиться к революции в мире футбольных менеджеров.