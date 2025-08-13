Football Manager 26 - новая эра футбольного менеджмента на движке Unity

SEGA и Sports Interactive представили Football Manager 26 — следующую главу легендарной серии футбольных симуляторов, которая пришла на смену отменённому Football Manager 25. Платформы и точная дата выхода пока не названы, но разработчики обещают самый захватывающий и визуально впечатляющий опыт в истории франшизы.

Новая часть ставит перед игроками цель не просто управлять клубом, а буквально проживать каждую минуту на пути к вершине футбольного Олимпа. По словам авторов, потенциал для создания уникальных историй теперь будет ещё выше: геймеры окажутся ближе к сердцу игры, чем когда-либо.

Главным технологическим скачком стала смена движка на Unity. Это откроет дорогу к более реалистичной графике и эффектам, что особенно заметно в улучшенном режиме Match Day. Уже сейчас показан первый фрагмент с официальной лицензией Premier League, дающий представление о новом уровне погружения.

Разработчики подчёркивают, что это лишь начало, и впереди игроков ждёт ещё больше нововведений, о которых расскажут в ближайшие месяцы.