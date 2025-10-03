Football Manager 26 - новый взгляд на тактику: владение, роли и "визуализатор"

Разработчик Sports Interactive представил свежий трейлер Football Manager 26, который акцентирует внимание на глубокой тактической гибкости и нововведениях в системе управления командами. Релиз состоится 4 ноября на PC, PS5, Xbox Series X/S, а также на мобильных устройствах Android и iOS.

Главная особенность FM26 — разделение тактики на две категории: игра при владении мячом и без него. Теперь у тренеров будет больше свободы для адаптации формаций и ролей под конкретные игровые ситуации. Каждый экран посвящён отдельным сценариям, позволяя настраивать действия футболистов максимально точно и гибко.

Аналитик матчей Джек Сарас пояснил, что разделение тактик отражает современный футбол: «Чтобы фанаты могли воссоздать реальных менеджеров и их стиль, нужно разделять владение и отсутствие владения мячом». Он отметил, что в прошлых частях, например в FM24, изменение позиции игрока для атаки напрямую влияло на его поведение в обороне. В FM26 можно будет варьировать роли в зависимости от ситуации — без риска разрушить баланс.

Старший аналитик CJ Ramson добавил, что теперь роли игроков делятся на два набора: для игры с мячом и без него. При владении появились новые варианты, а старые были переработаны; без мяча же представлен совершенно новый набор ролей. Это позволит даже командам с одинаковыми схемами разительно отличаться стилем игры.

Не менее значимым нововведением стала функция «визуализатор», которая детализирует тактические схемы и помогает оценить, как работает атакующий переход, насколько активно футболисты тратят время, с какой скоростью действует команда и как распределяются удары и передачи. Такой уровень анализа позволит менеджерам точнее прогнозировать поведение команды и корректировать стратегию.

Кроме того, FM26 получает обновлённый интерфейс и переработанный игровой день — благодаря переходу на Unity Engine. Это обеспечит более плавное отображение матчей, расширенные визуальные данные и новые возможности для глубокого погружения в мир футбольной тактики.

Football Manager 26 обещает стать самым гибким и реалистичным симулятором в серии, открывая перед игроками невиданный ранее простор для экспериментов и тонкой настройки каждой детали игры. Релиз уже не за горами — 4 ноября фанаты футбольной аналитики смогут опробовать все нововведения.