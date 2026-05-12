Football Manager 26 под давлением: Sports Interactive извиняется и готовит крупное DLC на фоне критики

Релиз Football Manager 26 оказался для Sports Interactive куда более болезненным, чем ожидалось. После выхода игры студия столкнулась с заметной волной критики, и глава компании Майлз Джейкобсон был вынужден публично признать: новая часть серии не оправдала ожиданий части аудитории.

Главный источник недовольства — переход на движок Unity и переработанный интерфейс. Игроки массово отмечают, что привычное ощущение «погружения», которое десятилетиями было визитной карточкой серии, заметно ослабло. И это, пожалуй, самая чувствительная проблема для такой нишевой, но очень лояльной аудитории. В спортивных менеджерах UI — это не просто оболочка, а часть игрового процесса, и любое изменение здесь воспринимается почти как смена философии игры.

Майлз Джейкобсон взял на себя ответственность за ситуацию и заявил, что студия продолжает активно дорабатывать проект. По его словам, FM26 уже стал лучше, чем на релизе, но всё ещё не дотягивает до уровня, которого ожидают фанаты. В индустрии это звучит как осторожное признание: игра вышла раньше, чем была полностью готова к восприятию со стороны сообщества.

На фоне этого разработчики объявили дату выхода нового контентного обновления. DLC с режимом тренера национальных сборных появится 26 мая. Однако важно уточнение: это будет не финальная версия системы, а лишь её промежуточный этап. Сам режим будет развиваться дальше, что скорее напоминает «живую разработку», чем классическое дополнение.

Любопытно, что задержка контента объясняется не только техническими причинами, но и ожиданием лицензий от футбольных федераций. В спортивных симуляторах это обычная, но часто недооценённая проблема — реальный мир диктует темп сильнее, чем разработчики.

Сейчас Sports Interactive пытается удержать доверие аудитории и одновременно перестроить саму основу серии. Студия уже заявила, что в будущих частях приоритетами станут интерфейс, ощущение погружения и улучшение матчевого движка. И если говорить честно, это звучит как возвращение к фундаменту, который раньше воспринимался как само собой разумеющийся.

FM26 в итоге оказался не просто очередной частью серии, а переходным этапом, где цена экспериментов оказалась заметной даже для такой устойчивой франшизы.