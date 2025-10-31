Football Manager 26 получила самые низкие оценки в истории серии

31 октября 2025 года истекло эмбарго на публикацию рецензий для Football Manager 26, которая вышла вместо отмененной Football Manager 25.

На агрегаторе Metacritic игра набрала 72 балла из 100, что стало самым низким показателем за всю историю основной серии футбольного менеджера.

Издание VideoGamer отметило, что новинка не стала революционной, но предлагает поклонникам серии привычный геймплей. Критики положительно оценили добавление женских команд, но раскритиковали изменения в интерфейсе.

Игра получила оценку 7/10. Португальское отделение IGN назвало переработанный интерфейс «катастрофой». Рецензент также выразил недовольство некоторыми функциями из предыдущих частей, хотя похвалил новый графический движок. Издание поставило игре оценку 5/10.

При этом многие менее известные издания оставили положительные отзывы. The Outerheaven, например, сочла игру богатой на нововведения, пусть и спорные, а также высоко оценила графический движок.

Ресурс поставил Football Manager 26 оценку 8/10. Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Через месяц, в декабре, игра появится на Nintendo Switch в версии Football Manager 26 Touch.

Интересный факт: серия Football Manager существует с 2004 года и за это время выпустила более 20 основных игр. Рекордсменом по оценкам критиков остается Football Manager 2012, которая получила 90 баллов на Metacritic.